Gelin adaylarının telaşı başladı - Son Dakika
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Gelin adaylarının telaşı başladı

13.04.2022 09:44
Gelin adaylarının telaşı başladı

Eskişehir'de Ramazan ayından sonra hız kazanacak düğün sezonu öncesinde gelin adayları, gelinlikçilerin yolunu tutmaya başladı.

Eskişehir'de Ramazan ayından sonra hız kazanacak düğün sezonu öncesinde gelin adayları, gelinlikçilerin yolunu tutmaya başladı.

Düğün sezonunun açılacağı yaz aylarına sayılı günler kala, vatandaşı hazırlık telaşı sardı. Gelin adaylarının güzel bir gelinlik ile düğünlerini yapma hayali heyecanı katlarken, Ramazan ayını fırsat bilenler gelinlikçilere yoğunlaştı. Hazırlık aşaması ortalama 1 ay kadar süren gelinliklere aylar öncesinde başlayan talepler, şu günlerde hız kazandı. Durum karşısında yoğun tempoyla çalışmaya başlayan gelinlikçiler ise gelin adaylarını geç kalmamaları konusunda uyardı.

"Ramazan ayının başlamasıyla birlikte siparişler yoğunlaştı"

Eskişehir'de gelinlikçi olan Büşra Ön, Ramazan ayında sipariş yoğunluğunun arttığını belirtti. Düğün hazırlığı yapan gelin adaylarını sipariş vermek için geç kalmaması konusunda uyaran Ön, şunları söyledi:

"Gelinlik siparişlerini yaklaşık 2 ay öncesinden beri alıyoruz. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte siparişler yoğunlaştı. Ramazan ayında insanların daha fazla boş vakti olduğu için bu tarz sipariş işlerini halletmek istiyorlar. Her yıl Ramazan ayında yoğunluk oluşuyor. Yazın düğün yapacaklar şimdilerde gelip siparişlerini veriyor. Bayramdan hemen sonra düğünü olanlar da provalar için geliyor. Herkes düğüne kadar gelinliğinin hazır olmasını istiyor ama gelinlik modeline göre hazırlanma süreci de değişiklik gösteriyor. Düğüne kısa bir süre kala gelip sipariş verildiğinde yetişmeme ihtimali oluşuyor. Erken sipariş vermekte fayda var." - ESKİŞEHİR

Gelin adaylarının telaşı başladı
Gelin adaylarının telaşı başladı
Gelin adaylarının telaşı başladı

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Kaynak: İHA

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