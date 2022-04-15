Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve beraberindeki heyetten GSO'ya ziyaret - Son Dakika
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Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve beraberindeki heyetten GSO'ya ziyaret

15.04.2022 17:53
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve beraberindeki heyetten GSO'ya ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük, Daire Başkanı İsmail Kılınçarslan, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Barış Sönmez, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük, Daire Başkanı İsmail Kılınçarslan, Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Tarık Törer ve Gelir İdaresi Grup Müdürü Barış Sönmez, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen heyete Gaziantepli firmaların, sektörlerin ve iş dünyasının vergi uygulamaları ile ilgili sorunları, talepleri ve beklentileri ile ilgili paylaşımda bulunuldu. Yapılan görüşmede ayrıca vergi düzenlemelerinin rekabet süreçlerine etkileri ve verginin önemi görüşüldü.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ziyarette yaptığı konuşmasında, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gelir İdaresi Başkanlığının yürütmüş olduğu çalışmalar, ülkemizin ve milletimizin geleceği açısından çok önemlidir. Devletimizin ayakta kalabilmesi için gerekli olan gelir kaynaklarının başında vergi geliyor. Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ile vergiye gönüllü uyumun arttırılması noktasında yürütülen her çalışmaya destek vermeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda Gelir İdaresi Daire Başkanlığından, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Faruk Gözübüyük'ün, yürütmüş olduğu başarılı çalışmaların devamını diliyor, tebrik ediyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Faruk Gözübüyük de her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu belirterek, bütün maliye teşkilatı olarak vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

Kurumlar arası iş birliğini de daima en üst seviyede tutmaya gayret ettiklerini dile getiren Gözübüyük, "Daha müreffeh bir Türkiye için iş dünyasıyla kamu-sanayi iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi ve tüm GSO ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi. - GAZİANTEP

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve beraberindeki heyetten GSO'ya ziyaret
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve beraberindeki heyetten GSO'ya ziyaret

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Gözübüyük ve beraberindeki heyetten GSO'ya ziyaret - Son Dakika


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