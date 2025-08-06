Gemlik Belediyesi\'nden Eşref Dinçer Mahallesi\'ne Açık Hava Sineması

Gemlik Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Eşref Dinçer Mahallesi'nde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği düzenledi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa Eşref Dinçer Mahallesi Muhtarı Yusuf Güngör Al da katıldı.

Etkinlik öncesinde, mahalle halkıyla önemli bir proje paylaşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Eşref Dinçer Mahallesi'de bir bölgenin, örnek çalışma alanı ilan edildiğini duyurdu. Başkan Deviren, burada Katılımcı Bütçe Uygulaması kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.

Başkan Deviren Katılımcı Proje hakkında şöyle konuştu: "Belediye bütçemizden ayrılan belirli bir oranı, doğrudan mahalle sakinlerimizin kararları doğrultusunda değerlendireceğiz. Yeşil alan mı istiyoruz, çocuk parkı mı, spor sahası mı, yoksa yaşlı ve engelli bireylerimize yönelik bir bakım evi mi? Kararı hep birlikte vereceğiz, uygulamayı birlikte hayata geçireceğiz." Mahallenin ihtiyaçlarının tespiti ve önceliklerin belirlenmesinde muhtarlarla birlikte hareket ettiklerini belirten Deviren, "Eşref Dinçer Mahallemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için iş birliği içinde çalışacağız. Çünkü biz Gemlik'i birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz," şeklinde konuştu. - BURSA