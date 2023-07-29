Genç, KDV oyununu ifşa etti - Son Dakika
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Genç, KDV oyununu ifşa etti

29.07.2023 13:07

Bir genç, sosyal medya hesabından İstanbul'da birer gün arayla gittiği dönerci ile lokantada yaşadığı hırsızlık ve dürüstlük hikayesini paylaştı. Genç, görsel olarak sunduğu fişlerle iddialarını destekledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gençin hikayesini alıntılayarak konuya dikkat çekti ve konunun takip edileceğini belirtti.

Bir genç, sosyal medya hesabından "Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi" başlığıyla bir paylaşım yaparak, KDV oyununu gözler önüne serdi. İstanbul'da birer gün arayla gittiği dönerci ile lokantada yaşadıklarını paylaşan genç, görsel olarak sunduğu fişlerle de iddialarını destekledi.

"HASSASİYETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Sosyal medyada çok konuşulan genç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de dikkatini çekti. Gencin hikayesini alıntılayan Bakan Şimşek, "Hassasiyetiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri hususları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri takip edecektir" notunu düştü.

Bakan Şimşek, vatandaşın vurgun yapan esnafla ilgili paylaşımına sessiz kalmadı: Birimlerimiz takip edecek

KDV'Yİ YÜZDE 1 OLARAK KESTİ

İşte Bakan Şimşek'in sessiz kalmadığı o paylaşım: "Kısa bir hırsız/dürüst esnaf hikayesi... İki gündür dışarıda yemek yiyorum. Ofis çevresinde dönerini sevdiğim ama sürekli fiyatlara ahlaksızca zam yaptığı için nadiren gittiğim bir dönerci var. Dün oraya gittim ve fiyatını sormadan çift lavaş dürüm aldım. En son 65 TL idi, gitmeyeli 80 TL olmuş. En azından vergisini ödesinler diye kartla ödedim. Çıkınca fişe baktığımda KDV'yi %1 (içecek) olarak kestiklerini gördüm.

"ADAMLAR AHLAKSIZCA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYOR"

Bugün aynı muhitte Çağlayan Meydan'a yakın, P. Lokantası'na gittim. Üç çeşit yemeğe (hindi yemeği, pilav, cacık) 120 TL ödedim. KDV'sini dürüst şekilde %10 (yiyecek) olarak kesmişlerdi. Alelade bir dönere 80 TL, adam gibi bir menüye 120 TL vermenin kıyasını yapmayacağım, orası arz-talep. İnsanlar her şeye rağmen alıyor ki adamlar ahlaksızca zam üstüne zam yapıyor. Fakat bulduğu her fırsatta fiyatlara zam yapan dönercinin, son KDV artışını da fırsat bilerek fiyatları daha da artırması ve buna rağmen fişini kesmesi gereken şekilde kesmemesi benim için bardağı taşıran son damla oldu. Başta Gelir İdaresi Başkanlığı'nı arayıp vergi memurlarımızı Çağlayan'a döner yemeye davet edecektim. Sonra esnafların büyük çoğunluğunun aynı şeyi yaptığını bildiğim için vazgeçtim."

YORUMLAR (1)
  • Serkan Keskin: Dünya Sultan Süleyman'a kalmadı o gözü doymayanlara da kalmaz. Allah müstehaklarını verir, kendi özeleştirimizi yaparsak oradan alışveriş yapmayacaksın arkadaş, dürüstleri ödüllendireceksin nokta. Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rasyonel Politikaların Meyveleri Devam Ediyor Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rasyonel Politikaların Meyveleri Devam Ediyor

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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