Genç MÜSİAD'dan Portekiz'e iş programı heyeti

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Portekiz ile Türkiye arasında ticari artıracak iş programı heyeti düzenledi.

Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal liderliğindeki heyet, program kapsamında ilk olarak Lizbon Ticaret Müşaviri Gülsüm Aktaş ile görüştü. Görüşmede yatırım ve ihracatla ilgili sunumlar yapıldı. Ardından, Aktaş ve heyet Portekiz Büyükelçisi Lale Ülker'i ziyaret etti.

Ziyarette, Portekiz ile Türkiye arasında ticari ilişkiler, iş fırsatlar ve katılımcılara yatırım önerileri ele alındı. Lizbon Ticaret Odası'nı da ziyaret eden heyet, Lizbon Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Jorge Pais ile ortak projeler geliştirebilmek için değerlendirmelerde bulundu.

Türk yatırımı olan, ayrıca tam otomasyon lojistik hizmetleriyle Avrupa'da ilklerden olan Yılport Limanı'nı yerinde inceleme fırsatı bulan Genç MÜSİAD üyeleri, Camara de Comercıo e İndustria Do Centro Ticaret Odası Başkanı Jose Couto ve heyeti ile Portekiz'in önemli ticaret destinasyonlarından biri olan Coimbra şehrindeki iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Program kapsamında, Portekiz'in önemli girişim ekosistemlerinden Instıtuto Pedro Nunes kuluçka merkezi de ziyaret edildi.