Genç Türk tasarımcılardan Dubai Expo'da "sürdürülebilir moda" rüzgarı

Dünyanın en büyük ticari ve kültürel buluşmalarından biri kabul edilen, 192 ülkenin katılımıyla düzenlenen Dubai Expo'da "Türkiye Milli Günü"ne özel defilede, genç Türk moda tasarımcılarının sürdürülebilir malzemelerden tasarladıkları 42 parçalık bir koleksiyon sergilendi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (İHKİB) yapılan açıklamaya göre, Türk hazır giyim endüstrisi, Dubai Expo'da sürdürülebilir moda konusundaki iddiasını tüm dünyaya gösterdi.

Salgın nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Dubai Expo'da "Türkiye Milli Günü"nün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

"Türkiye Milli Günü"nde en büyük ilgiyi çeken etkinlik ise "Sustainable Fashion Show" adı altında düzenlenen defile oldu. Defilede, Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 2020 ve 2021 yılı finalistlerinin sürdürülebilir malzemelerden tasarladıkları 42 parçalık koleksiyon, davetlilerin ve moda yazarlarının beğenisine sunuldu. Genç yeteneklerin tasarımları izleyenlerden tam not aldı.

"Moda endüstrisinde sürdürülebilir kıyafetlere talep her geçen yıl artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim üretiminde marka olan Türkiye'nin tasarım ve sürdürülebilir üretimde de büyük bir potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Gültepe, 1992'den bu yana düzenledikleri Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile yetenekli gençleri sektöre kazandırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tasarımlı ürünlerin yanı sıra moda endüstrisinde sürdürülebilir kıyafetlere talep her geçen yıl artıyor. Küresel rekabette gücümüzü koruyabilmemiz için sürdürülebilir üretim altyapımızı ve dönüştürülebilir malzemelerden tasarımları hızla çoğaltmak durumundayız. İHKİB olarak genç tasarımcılarımızı bu konuda teşvik ediyoruz. Türkiye Milli Günü'nde sergilenen 42 parçalık koleksiyon, Koza yarışmamızın son iki finali için tasarlanan kıyafetlerden seçildi. Moda yazarları ve tüm davetlilerin koleksiyonu büyük bir beğeni ile izlediklerine bizzat tanık oldum. Dubai'de hem moda endüstrimizle hem de genç tasarımcılarımızla bir kez daha gurur duydum. Tasarıma ve sürdürülebilir üretime yaptığımız yatırımın boşa gitmediğini görmekten de ayrıca mutluyum. Şimdi bu yatırımlarımızın meyvelerini topluyoruz."