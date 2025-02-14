GençBizzTech Projesi Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

GençBizzTech Projesi Eğitimleri Tamamlandı

İş Bankası ve GBEV'in GençBizzTech projesinde 2 bin öğrenci teknoloji eğitimi aldı.

14.02.2025 11:46
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Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) tarafından yürütülen GençBizzTech projesinde 2 binden fazla öğrencinin dört haftalık teknoloji eğitimi sona erdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası ve GBEV tarafından devlet fen liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak hayata geçirilen proje, bilim ve teknoloji odaklı genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Bu yıl yapay zekayı odağına alan proje, gençlerin sürdürülebilirlik ve bilişim tabanlı girişimcilik becerilerini geliştirerek onları yenileşim dolu bir geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

Programa 2024-2025 eğitim döneminde 457 girişim takımı başvuruda bulunurken, 2 binden fazla öğrencinin dört haftalık teknoloji ve yapay zeka odaklı eğitimleri tamamlandı.

Çevrimiçi eğitimler, Python programlama dilinden ileri düzey teknolojilere kadar çeşitli konularda yapay zeka uygulamaları geliştirmeye odaklanarak, gençlerin bilimsel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmesine yardımcı oldu. Katılımcılar, bilim, teknoloji ve yapay zeka konularına karşı ilgilerinin, eğitim sonunda arttığını aktardı.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, 31 Mart'a kadar iş modellerini ve prototiplerini geliştirecek. Seçilen 10 takım, 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilerek Türkiye finalinde projelerini sergileyecek.

GençBizzTech'in bu yılki finalinde birinciliği elde eden ekip, Avrupa'nın önde gelen girişimcilik organizasyonlarından GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivaline katılım hakkı kazanacak.

Programla sunulan çevrim içi girişimcilik eğitimleri, katılımcılara tasarım odaklı düşünme, iş modeli oluşturma ve girişimcilik gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırıyor. Finale kalan ekipler, iş fikirlerini profesyonel seviyeye taşımak üzere özel sunum teknikleri ve iş modeli geliştirme eğitimlerine katılıyor.

Eğitimler kapsamında düzenlenen özel oturumlarda, teknoloji, bilim ve yapay zeka alanında önde gelen uzman isimler, "Bilimsel Projemi Nasıl Geliştiririm?" başlığı altında sunumlar yaparak gençlerin bilim ve teknoloji odaklı projeler geliştirmelerine rehberlik ediyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, İş Bankası, İş Bankası, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GençBizzTech Projesi Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

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