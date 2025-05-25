Gercüş'te Mercimek Hasadı Başladı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler mercimek hasadına başladı.

Gercüş ilçesinde çiftçiler, yılın ilk mahsulü olan mercimek hasadına başladı. Biçilen mercimekler, yaklaşık bir hafta kurumaya bırakıldıktan sonra makinelerden geçirilecek. Çiftçiler, bu yıl yağışların yeteri düzeyde olmaması nedeniyle mercimekte rekoltenin düşük olmasını beklediklerini söyledi. Ürün kalitesinin de az olduğunu söyleyen çiftçilerden Siraç Korkut, "Bu sene verimde geçen seneye göre yüzde 50'lik bir düşüş oldu. Mevsimlerin değişmesi verimi düşürdü. Buna da şükretmek lazım. Eskiden teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Eskiye nazaran işlerimiz daha rahatö dedi.

Bilal Üner ise, "Yağışların az olması ve kışın kar yağışının olmaması nedeniyle ürünlerde düşüş olacakö diye konuştu.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),