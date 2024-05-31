Ekonomi

Gercüş'te mercimek hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde mercimek hasadında verim çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlçede bu sene yağışların iyi olmasıyla mercimekte verim kalitesi yükseldi. Hububatta istedikleri verimi elde ettiklerini belirten çiftçilerden Abdülkerim Kaya, Allah'ın rahmeti ve bereketinin çok olduğunu ifade ederek bu sene yağışların çok iyi olduğunu söyledi. Kaya, "Bu sene çiftçilerin yüzü güldü, yağışlar güzel ve tam zamanında oldu. Bu sene bütün çiftçilerin yüzü gülecek" dedi.

Çiftçilerden Ziver Aslan ise, bu sene mercimekte verim kalitesinin artacağını, hasadın yeni başladığını kaydetti. Buğday, arpa ve bütün mahsulün güzel olduğunu değerlendiren Aslan, "Çiftçiler için bereketli bir yıl oldu. Çiftçilerin yüzü güzdü. Üzüm ve meyve ağaçları da iyi olur inşallah. Herkese hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.