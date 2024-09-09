Ekonomi

Gercüş'te sumak hasadı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çukur yurt köyünde sumak hasadı başladı.

Gercüş ilçesine bağlı Çukur yurt köyünde yetişen sofraların vazgeçilmez baharatlarından sumak, köylüler için ek gelir kaynağı oluşturuyor. Köylülerin topladığı sumak, eve getirildikten sonra işlenip tüketicilere sunuluyor.

Emine Çelik " Burası Çukuryurt köyü Gercüş İlçesine bağlıdır. Şuan gördüğünüz gibi sumak topluyoruz. Topladıktan sonra yapraklarından ayırıyoruz. Daha sonrada bir bezin üstüne bırakıp güneşe bırakıyoruz. Bir kaç günden sonra kuruyor ve taneler haline getirip satıyoruz. Kilosunu ortalama 230 TL ye satıyoruz. Sumak tamamen organiktir hiçbir ilaç kullanmıyoruz tamamen organik olduğu için ilaç niyetinde kullanan bile var çoğu hastalığa şifadır. Yemeklerde soğan dolma sarma gibi yemeklere lezzet katıyor ve renk verip yemeği güzelleştiriyor.

Çelik hayalimde kooperatif kurmak var

Sumak hakkında bilgi vererek hayalini söyledi. Hayalinin ilçe merkezinde bir kooperatif kurup yerli ve doğal ürünleri tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu konuda yetkililerin bana yardımcı olursa sevinirim bizim bölgemiz bu kooperatif sayesinde kalkınabilir. 'dedi.