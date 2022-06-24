GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi - Son Dakika
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GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi

24.06.2022 13:45
GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihracına 6 milyar 556 milyon liralık talep geldi.

Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) ihracına 6 milyar 556 milyon liralık talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-22 Haziran'da bireysel yatırımcılara yönelik halka arz yöntemiyle GES talebi toplandı.

Bu kapsamda, 24 Haziran 2022 valörlü, 23 Aralık 2022 itfa tarihli "TRB231222T11 ISIN" kodlu GES ihracına, 83 bin 816 bireysel yatırımcı katıldı ve toplamda 6 milyar 556 milyon 775 bin 749 lira tutarında talep geldi.

Söz konusu talebin tamamı karşılandı.

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Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi - Son Dakika
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