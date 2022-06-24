Bu kapsamda, 24 Haziran 2022 valörlü, 23 Aralık 2022 itfa tarihli "TRB231222T11 ISIN" kodlu GES ihracına, 83 bin 816 bireysel yatırımcı katıldı ve toplamda 6 milyar 556 milyon 775 bin 749 lira tutarında talep geldi.

Kaynak: AA

Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › GES ihracına 6,6 milyar liralık talep geldi - Son Dakika

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