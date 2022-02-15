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GESTAŞ: "Ziyaret mevcut bir geminin bakımı içindir" - Son Dakika

GESTAŞ: "Ziyaret mevcut bir geminin bakımı içindir"

15.02.2022 17:10
GESTAŞ: "Ziyaret mevcut bir geminin bakımı içindir"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir tersanede araba feribotu yapılacağı haberleri üzerine açıklama yapan GESTAŞ, yeni bir feribot yapımının söz konusu olmadığını, mevcut bir geminin bakımı için tersanenin uygun olup olmadığının incelendiği ifade edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir tersanede araba feribotu yapılacağı haberleri üzerine açıklama yapan GESTAŞ, yeni bir feribot yapımının söz konusu olmadığını, mevcut bir geminin bakımı için tersanenin uygun olup olmadığının incelendiği ifade edildi.

GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bazı yayın organlarında, "GESTAŞ, Ereğli'de feribot yaptıracak" şeklinde yer alan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır ve tamamen yanlış anlaşılmanın ürünüdür. Genel Müdürümüz Mahir Sevinç ve teknik ekibimiz, filomuzda bulunan bir gemimizin ilerleyen dönemde gerçekleşmesi zorunlu olan rutin bakım/tutum süreci için birtakım tersane ziyaretlerinde bulunmuştur; bu ziyaretlerin sebebi, haberlere yansıdığı şekilde yeni bir geminin inşaası için değil, mevcut bir geminin bakımı içindir. Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tersaneler bölgesinde gerçekleşen ziyarette söz konusu tersanenin, bakım/tutumu yapılması düşünülen filomuzdaki bir geminin tersane sürecini geçirmesi için uygun fiziki şartlara sahip olup olmadığı görüşülmüş, herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır." - ZONGULDAK

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Zonguldak, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GESTAŞ: 'Ziyaret mevcut bir geminin bakımı içindir' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: GESTAŞ: "Ziyaret mevcut bir geminin bakımı içindir" - Son Dakika
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