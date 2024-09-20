Gıda Enflasyonu ve Tarımsal Üretim İlişkisi - Son Dakika
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Ekonomi

Gıda Enflasyonu ve Tarımsal Üretim İlişkisi

İSTİB Başkanı Kopuz, gıda enflasyonunu düşürmek için planlı tarımsal üretimin önemini vurguladı.

20.09.2024 16:49
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda enflasyonu ile tarımsal üretim arasındaki ilişkiye dikkati çekerek, gıda enflasyonunu düşürecek en önemli faktörlerden birinin planlı, verimli, kaliteli, güçlü bir tarımsal üretim olduğunu belirtti.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, Borsanın eylül meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kopuz, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre gıda enflasyonunun 4 yıl sonra ilk kez aylıkta yüzde 1 düştüğünü ve yıllıkta yaklaşık yüzde 45 olarak gerçekleştiğini hatırlatarak, "Gıda enflasyonunda düşüşün kalıcı olması için, tarım envanteri çıkarılması ve tarım sayımı gibi planlı ve verimlilik esaslı üretimin temel çalışmalarının da en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim tarımsal üretimde boşa harcanacak ne zamanımız, ne suyumuz, ne de bir karış toprağımız var. Planlı üretimle gıdada arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağladıktan sonra nihai hedefimiz, küresel ticarette payı artan katma değerli ürünleri, yurt içinde üretmek olmalıdır. Bunu savunma sanayiinde nasıl başardıysak, gıdada da başarabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Kopuz, ekonomiyi ilgilendiren gelişmelerin ve veri akışının yoğun olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,5 büyüme kaydettiğini anımsattı.

Halihazırda finansal istikrar ve fiyat istikrarının temini için alınan tedbirlerle, büyümede ılımlı bir seyir beklediklerine işaret eden Kopuz, "Bu süreçte, büyümenin bu seviyelerde kalması bile Türk ekonomisinin dinamik yapısının bir göstergesidir. Son açıklanan Orta Vadeli Program'da, enflasyon ve büyüme gibi makro hedefler, dezenflasyon süreci ile uyumlu hale getirildi. Gıda ürünlerinin kaynağı olan tarım sektöründeki büyüme ise yüzde 3,7 olarak gerçekleşti. Bildiğiniz üzere tarım sektörü, 2023'te yüzde 0,2 gibi düşük bir büyüme oranı ile yatay seyretmişti. 2024'ün ikinci yarısındaki hasat dönemiyle birlikte, tarımın ekonomiye olan katkısının artmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarımda bitkisel üretime yönelik 2025-2027 yıllarında yapılacak desteklere de değinen İSTİB Başkanı Kopuz, yeni program ile desteklerin ilk kez 3 yıllık olarak ilan edilmiş olduğuna vurgu yaptı.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, burada ifade edilen destek katsayı değerleri, girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Bu durumu planlı üretime geçişin bir adımı olarak değerlendiriyorum. Zaten tarım doğası gereği, iklimsel zorluklar başta olmak üzere birçok riski barındıran bir alan. Üretici önünü görecek ki, ona göre doğru planlamayla ekip biçebilsin. Diğer yandan, kimyasal ilaç kullanımının azaltılması için verilen desteklerdeki artış, ekilmeyen atıl durumdaki arazilerin kiralanması ve zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması gibi gelişmeleri, memnuniyetle karşıladık. Bunların hepsi, bizim de sektörler adına talep ettiğimiz meselelerdi. Üreticimiz başta olmak üzere, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Üretim, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gıda Enflasyonu ve Tarımsal Üretim İlişkisi - Son Dakika

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