Gıda Hijyeninde Güncelleme

Ekonomi

Gıdaların mikrobiyolojik kriterleri ile gıda işletmecilerinin genel ve özel hijyen gerekliliklerini yerine getirirken uyması gereken kurallarda güncelleme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikteki kriterler, Avrupa Birliğinin (AB) mevzuatına uyum amacıyla güncellendi. Bu güncellemelerden bir kısmı AB'nin ithal ürünler dahil, mikrobiyolojik limit belirlediği ve ülke ihracatını da ilgilendirilen hususları içeriyor.

Ülke ihtiyaçları doğrultusunda değişikliklerle gıda güvenilirliğinin temin edilerek tüketici sağlığının korunması amaçlanırken, özellikle Türkiye'de yaygın tüketimi olan ve gıda güvenilirliği riski teşkil edebilecek ürün grupları ve bu ürün gruplarında bulunması muhtemel mikroorganizmalar üzerinde durularak bunlar için yeni kriterler belirlendi.

Bazı gıda ürünlerinde sadece indikatör mikroorganizma olarak kullanıldığı için bazı bakteri grupları çıkartılarak, yerine patojen mikroorganizmalar eklendi ve bunların limitleri güncellendi.

AB'den alınan Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) bildirimleri nedeniyle helva, pekmez, lokum, baklava ve diğer şerbetli tatlılar, ezme, cezerye, fındık ve fıstık ezmeleri, şekerlemeler, tatlı soslar gibi ürün gruplarına, ihracatı olumsuz etkileme riski dikkate alınarak patojen mikroorganizma olan salmonella eklendi ve bunlar için limitler oluşturuldu.

Öte yandan, 29 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.???????