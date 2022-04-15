GİGDER Başkanı Akbal: "İlk çeyrek yabancıya konut satış rakamları oldukça başarılı" - Son Dakika
Üye Girişi

GİGDER Başkanı Akbal: "İlk çeyrek yabancıya konut satış rakamları oldukça başarılı"

15.04.2022 14:46
GİGDER Başkanı Akbal: "İlk çeyrek yabancıya konut satış rakamları oldukça başarılı"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbal, bu yıl yabancıya konut satışından elde edilecek gelirde 10 milyar dolarlık hedef olduğunu belirterek, "Sektörümüzün satışları ilk çeyrek verilerinin de teyit ettiği kadarıyla oldukça başarılı gidiyor.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Akbal, bu yıl yabancıya konut satışından elde edilecek gelirde 10 milyar dolarlık hedef olduğunu belirterek, "Sektörümüzün satışları ilk çeyrek verilerinin de teyit ettiği kadarıyla oldukça başarılı gidiyor." ifadesini kullandı.

Akbal, TÜİK'in mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerine dair yaptığı yazılı açıklamada, yabancılara satış adedinin geçen ay 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 5 bin 567'ye yükseldiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 45,1'lik artış yakalandığını aktaran Akbal, Türk vatandaşlığına başvurabilmek için satın alınacak gayrimenkulün minimum değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesi kararının satışları olumsuz etkileyebileceğini anlattı.

Akbal, yabancıya konut satışında en çok yatırım çeken ilk 10 ülkeden biri konumuna ulaşan Türkiye'de her yıl 6-7 milyar dolar döviz elde edildiğini kaydederek, "Bu yıl 10 milyar doları hedef çıtasına koyan sektörümüzün satışları ilk çeyrek verilerinin de teyit ettiği kadarıyla oldukça başarılı gidiyor." ifadesini kullandı.

Konut satışından elde edilen dövizin ekonomiye direkt sıcak kaynak olarak girdiğini bildiren Akbal, bu nedenle alt limitin 300-350 bin dolar bandına getirilmesi önerisinde bulundu.

Gayrimenkul yatırımına oturum izni verilmesi önerisi

Ömer Faruk Akbal, ABD'den Çin'e, Körfez'den Avrupa'ya parasını Türkiye'ye getiren nitelikli yatırımcılar ile Türkiye'ye zoraki koşullarla iltica etmiş mültecilerin ayrımının yapılabilmesi gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"GİGDER olarak önerimiz, yabancılara belirli bir rakamın üzerinde yatırım yaptıkları takdirde Turkuaz Kart verilerek Türkiye'de uzun süre ikamet izni alabilmelerine imkan tanıyacak bir düzenlemenin yapılmasıdır. Türkiye, yabancı uyruklu vatandaşlara, Türk vatandaşlığı verilmesine alternatif olacak şekilde oturum ve çalışma hakkı veren bir seçeneği gerekli şartları sağlayan yabancılara sunmaktadır. Turkuaz Kart kapsamının daha da genişletilerek konut yatırımlarının da eklenmesi ve en az 150 bin dolar gayrimenkul yatırımı yaptığı tespit edilen yabancı yatırımcılara Turkuaz Kart verilerek 10 yıl kesintisiz oturum hakkı verilmesi ve her 10 yılda bir yenilenebilmesi doğru bir adım olacaktır."

YORUMLAR
500
Kırgızistan'da 'Türk Dünyasında Turizm İş Birliklerinin Geliştirilmesi' paneli düzenlendi Kırgızistan'da 'Türk Dünyasında Turizm İş Birliklerinin Geliştirilmesi' paneli düzenlendi Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında

Gayrimenkul, Türkiye, konut, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GİGDER Başkanı Akbal: 'İlk çeyrek yabancıya konut satış rakamları oldukça başarılı' - Son Dakika


Son Dakika
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
14:31 Otobüs şoförü ile taksici birbirine girdi, arada kalan vatandaş bıçaklandı!
14:30 Giresunspor maçı Necip Uysal'ın sınavı olacak! Performansıyla formayı garantileyebilir
14:26 Diyarbakır Barosu Şeyh Said'in mezar yerinin açıklanması dava açtı: 97 yıldır gizleniyor
14:24 Bakanlık tereyağ ihracatına kısıtlama getirdi! Uygulamadan sadece KKTC, Azerbaycan ve Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti muaf
14:17 Hırsız, çaldığı ziynet eşyalarını dolara çevirince kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: GİGDER Başkanı Akbal: "İlk çeyrek yabancıya konut satış rakamları oldukça başarılı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement