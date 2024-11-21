Giresun Belediyesi 2025 Bütçesini 2,5 Milyar TL Olarak Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun Belediyesi 2025 Bütçesini 2,5 Milyar TL Olarak Açıkladı

Giresun Belediyesi 2025 Bütçesini 2,5 Milyar TL Olarak Açıkladı

Giresun Belediye Meclisi, 2025 yılı bütçesini yüzde 45'lik artışla 2,5 milyar TL olarak kabul etti. Belediye Başkanı Fuat Köse, su fiyatlarında da yüzde 20 indirim yapılacağını duyurdu.

21.11.2024 15:13  Güncelleme: 15:15
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Giresun Belediyesi, 2025 yılı bütçesini 2 milyar 500 milyon TL olarak açıkladı. Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Fuat Köse başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda 2025 mali yılı bütçesini ve tarifeleri oybirliğiyle kabul etti. 2024 yılı bütçesine oranla yüzde 45'lik bir artışla belirlenen yeni bütçe, belediyenin gelir-gider kalemleri ve müdürlüklere ayrılan paylarla detaylandırıldı. Başkan Köse, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen ekibine teşekkür ederken, Giresun için daha büyük bütçelerin hedeflendiğini belirtti.

Su fiyatlarında indirime gidildi

Ayrıca, meclis toplantısında, belediye hizmetlerinde ücretlendirme konusu da gündeme geldi. Başkan Köse'nin önerisiyle su fiyatlarında yüzde 20'lik bir indirim yapılarak 2025 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yeni fiyatlar belirlendi. Buna göre, meskenlerde ve kamu yararına çalışan derneklerde suyun ton başı fiyatı 18 TL'den 15 TL'ye düşürüldü. Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun'daki su fiyatlarının Karadeniz Bölgesi'ndeki en düşük tarifelerden biri olduğunu vurguladı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Giresun Belediyesi 2025 Bütçesini 2,5 Milyar TL Olarak Açıkladı - Son Dakika

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