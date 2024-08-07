Giresun'da çiftçilere ücretsiz biçerdöver hizmeti - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da çiftçilere ücretsiz biçerdöver hizmeti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Ziraat Odası tarafından sağlanan devlet destekli biçerdöver hizmeti sayesinde çiftçilerin hasat maliyeti önemli ölçüde azaldı. Çiftçiler, ücretsiz biçerdöver kullanarak hasat maliyetlerini düşürdükleri için uygulamadan memnunlar.

07.08.2024 11:36
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Ziraat Odasınca yüzde 70 devlet desteğiyle satın alınan biçerdöveri ücretsiz kullanan çiftçilerin hasat maliyeti önemli ölçüde azaldı.

Şebinkarahisar Ziraat Odası ile Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, "Şebinkarahisar Tarımsal Makine Altyapısının Güçlendirilmesi" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) sağladığı yüzde 70 hibe desteğiyle Mart 2024'te oda envanterine biçerdöver kazandırıldı.

Biçerdöveri ücretsiz kullanan çiftçiler, hasat maliyetinin düşmesi dolayısıyla uygulamadan memnun.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, ilçede buğday, arpa, hayvan yem bitkileri, dut ve ceviz başta olmak üzere çeşitli ürünlerin yetiştirildiğini söyledi.

Yörede makineli tarımın büyük önem taşıdığını anlatan Arslan, bu yönde de altyapı eksikliklerinin giderilmesi noktasında çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bu noktada en büyük ihtiyaçlardan birinin de biçerdöver olduğuna işaret eden Arslan, devlet desteğiyle bu sorunu çözüme kavuşturduklarını aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile biçerdöver temini için ortak proje hazırladıklarını ifade eden Arslan, "DOKAP katkısıyla da makineyi ilçemize kazandırdık." dedi.

Arslan, DOKAP kanalıyla yüzde 70 hibe sağlandığının altını çizerek, "Makine 8 milyon 300 bin liraya mal oldu. Bunun yüzde 70'i devlet destekli hibe. Kalan yüzde 30'luk kısmına da oda kaynaklarımızdan katkı sunduk. Geçtiğimiz mart ayında da biçerdöveri teslim aldık." diye konuştu.

"Makineli tarım sayesinde hasatta yaşanan ürün kaybının önüne geçtik"

Arslan, "Devlet destekli olduğu için biz de makinemizi talep eden çiftçilerimize ücretsiz tahsis ediyoruz. Biçerdöver sayesinde çiftçimiz ürününü ücretsiz hasat etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şebinkarahisar'ın yanı sıra Alucra ve Çamoluk ilçelerindeki çiftçilere de hizmet vermeyi planladıklarına bildiren Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 200 liraya yakın dönüm başına gider maliyeti var. Üreticimize biz bunu yansıtmıyoruz. Tüm giderler odamız tarafından karşılanıyor. Bu yıl içerisinde ilçemizde 3 bin dönüme yakın alanda hasat gerçekleştirdik. İlerleyen dönemlerde bu rakamı 6-7 bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Makineli tarım sayesinde hasatta yaşanan ürün kaybının önüne geçtik. Yine işçilik maliyetlerinde de önemli tasarruf sağlandı. Bir dönümde ürün 600-650 liraya mal olurken, sağladığımız hizmetle 250-300 liraya kadar inmiş durumda. Dönüm başına hasatta çiftçimiz en az 300 lira kar etmektedir."

Arslan, desteği dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ilgililere teşekkür etti.

"Çok memnunuz bu hizmetten"

İlçenin Akbudak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Yakup Toygar ise 5 dönüm arazisinde buğday, arpa ve hayvansal yem bitkileri ürettiğini söyledi.

Toygar, odanın sunduğu ücretsiz biçerdöver hizmetinden kendisinin de faydalandığını ve son derece memnun olduğunu vurguladı.

Geçmiş yıllarda hasadı çeşitli aletlerle insan gücüyle yaptıklarını anlatan Toygar, "İşçilik zor ve maliyeti de yüksek. Bu sene odamızın tahsis ettiği biçerdöverle yapıyoruz. Bu sayede ürün kaybımız olmadığı gibi, maliyet girdilerimiz de azaldı. Çok memnunuz bu hizmetten." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da çiftçilere ücretsiz biçerdöver hizmeti - Son Dakika

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