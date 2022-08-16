Giresun'da, Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun'da, Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

16.08.2022 11:36
Giresun'da, Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldığı bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması için hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesinin Giresun'da da uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, proje dahilinde yürütülen çalışmayla, göletlerde balık popülasyonlarının desteklenmesi ve sportif amaçlı balık avcılığının geliştirilmesi suretiyle kırsal turizme de katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Proje kapsamında, Şebinkarahisar ilçesindeki Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giresun ili 2022 yılı balıklandırma programı çerçevesinde Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Yedikır Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu tarafından üretilerek, tahsis edilen yavru balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından Kılıçkaya baraj gölüne bırakılmıştır. Doğal bir tür olan sazan balıkları, iç bölgelerimizde sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edilmektedir."

YORUMLAR
500
Yenibosna'da kuyuda bulunan ceset; katil zanlısına müebbet istendi Yenibosna'da kuyuda bulunan ceset; katil zanlısına müebbet istendi
Kaynak: AA

Şebinkarahisar, Giresun, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da, Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:12:07. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da, Kılıçkaya baraj gölüne 500 bin adet sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement