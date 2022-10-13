Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor - Son Dakika
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Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor

13.10.2022 13:26

Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor Giresunlu balıkçılar, tüketiciye daha ucuz palamut satabilmek için palamutun Doğu Karadeniz'e göç etmesini bekliyor.

Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor

GİRESUN - Giresunlu balıkçılar, tüketiciye daha ucuz palamut satabilmek için palamutun Doğu Karadeniz'e göç etmesini bekliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda palamut bolluğu yaşanırken hala fiyatların yeterince düşmemesi dikkat çekiyor.

Sezona 60 liradan başlayan palamut fiyatlarının balık bolluğuna rağmen 40 ila 60 lira arasında olduğunu belirten balıkçı Erol Bektaş, "Balık bol ancak Batı Karadeniz'deki palamut göçü henüz Doğu Karadeniz'e ulaşmadı. Bu da fiyatların yeterince düşmemesine neden oluyor. Çünkü fiyatlara nakliye gideri de eklenerek tezgaha eliyor. Doğu Karadeniz'e ulaşması halinde palamut fiyatlarının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Doğu Karadenizli balık severler biraz daha ucuz balık için bekleyeceklerdir. Ancak yine de palamut boylarına ve hava şartlarına göre bol avlanmasıyla düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz" dedi.

Bu sezon tezgahların balık bolluğuyla şenlendiğini ifade eden İsmail Kozluca ise "Vatandaşlar bu sene balığa doyuyor. Sezonuna göre çıkması gereken her çeşit balığı bulmak mümkün ancak palamut ön planda. Bu aralar palamut sezonu diyebiliriz. Eylülden itibaren tezgahlardan palamut eksik olmadı. Vatandaşlar bol bol tüketebildi. Vatandaşın palamut dışında balık çeşidinden sıkıntı yaşamadı. Hepsi günübirlik taze balıklar olarak tezgaha geldi" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Erol Bektaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor - Son Dakika

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