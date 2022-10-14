Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor

14.10.2022 00:57
Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor

Giresunlu balıkçılar, tüketiciye daha ucuz palamut satabilmek için palamutun Doğu Karadeniz'e göç etmesini bekliyor.

Giresunlu balıkçılar, tüketiciye daha ucuz palamut satabilmek için palamutun Doğu Karadeniz'e göç etmesini bekliyor. Av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda palamut bolluğu yaşanırken hala fiyatların yeterince düşmemesi dikkat çekiyor.

Sezona 60 liradan başlayan palamut fiyatlarının balık bolluğuna rağmen 40 ila 60 lira arasında olduğunu belirten balıkçı Erol Bektaş, "Balık bol ancak Batı Karadeniz'deki palamut göçü henüz Doğu Karadeniz'e ulaşmadı. Bu da fiyatların yeterince düşmemesine neden oluyor. Çünkü fiyatlara nakliye gideri de eklenerek tezgaha eliyor. Doğu Karadeniz'e ulaşması halinde palamut fiyatlarının biraz daha düşmesini bekliyoruz. Doğu Karadenizli balık severler biraz daha ucuz balık için bekleyeceklerdir. Ancak yine de palamut boylarına ve hava şartlarına göre bol avlanmasıyla düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz" dedi.

Bu sezon tezgahların balık bolluğuyla şenlendiğini ifade eden İsmail Kozluca ise "Vatandaşlar bu sene balığa doyuyor. Sezonuna göre çıkması gereken her çeşit balığı bulmak mümkün ancak palamut ön planda. Bu aralar palamut sezonu diyebiliriz. Eylülden itibaren tezgahlardan palamut eksik olmadı. Vatandaşlar bol bol tüketebildi. Vatandaşın palamut dışında balık çeşidinden sıkıntı yaşamadı. Hepsi günübirlik taze balıklar olarak tezgaha geldi" diye konuştu. - GİRESUN

YORUMLAR
500
Giresun haberleri... Giresun'da isabella cinsi üzümün pekmeze yolculuğu başladı Giresun haberleri... Giresun'da isabella cinsi üzümün pekmeze yolculuğu başladı Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor
Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Erol Bektaş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
02:25 Asker eğlencesi için tünel kapatan magandalar polis ekiplerini görünce kaçtı
00:57 Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın korkunç görüntüsü ortaya çıktı
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 09:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: Giresunlu balıkçılar ucuz balık için palamut göçünü bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement