Girişim Sermayesi Avantajları Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

Girişim Sermayesi Avantajları Toplantısı

Girişim Sermayesi Avantajları Toplantısı

Adana'da düzenlenen toplantıda Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın önemi vurgulandı.

13.03.2025 11:48
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Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın sunduğu imkanları anlamak, bu fonları şirketlerin büyümesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için kullanmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) iş birliğiyle düzenlenen 'Şirketler İçin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Avantajları' toplantısı düzenlendi. Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda iş dünyası temsilcisi katılım sağladı.

Hızla değişen bir ekonomik ve teknolojik dönüşümün tam ortasında bulunan dünyada yapay zeka, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi iş modellerinin vazgeçilmez olduğuna değinen Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Ancak bu değişim dalgasında ayakta kalmak ve öne geçmek için sermayeye erişim, doğru yatırımlar ve güçlü iş birlikleri her zamankinden daha kritik bir önem taşıyor. İşte tam da bu noktada, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF), hem şirketlerimiz hem de girişimcilerimiz için büyük bir fırsat sunuyor. Bu nedenle Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın sunduğu imkanları anlamak, bu fonları şirketlerimizin büyümesi ve yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için kullanmak büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın yalnızca finansal bir kaynak değil aynı zamanda bilgi, deneyim ve ağ oluşturma fırsatları sunduğunu ifade eden Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu fonlar, start-up'lara büyüme sermayesi sağlarken; köklü şirketlerimize de yeni pazarlara açılma, Ar-Ge yatırımlarını artırma ve teknolojiyle entegre olma şansı veriyor. Üstelik, vergisel avantajlarıyla da hem yatırımcılar hem de girişimciler için cazip bir model oluşturuyor. Bugün burada, bu avantajları en yetkin isimlerden dinleyeceğiz ve somut örneklerle bu fırsatların nasıl hayata geçirilebileceğini tartışacağız."

Açılış konuşmalarının ardından toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Danışmanı A. Cüneyt Selçuk " Türkiye'de Girişim Sermayesi Ekosistemine Bakış" ve EY Türkiye Vergi Bölümü Direktörü Ahmet Tunalı "GSYF Yatırım Süreci ve Vergi Avantajları" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantı soru-cevap akabinde son buldu. - ADANA

Kaynak: İHA

adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişim Sermayesi Avantajları Toplantısı - Son Dakika

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