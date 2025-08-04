Girişimci Destek Programı Jürisi Toplandı

STSO Başkanı Zeki Özdemir, KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü tarafından girişimciliğe katkıda bulunmak ve yeni iş fikirlerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen Girişimci Destek Programı Jürisinde yer aldı.

KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Girişimci Destek Programı çerçevesinde projeler jüri üyelerine sunuldu. Desteklenecek girişimcilerin belirleneceği jüri değerlendirme toplantısına; STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönü'ün yanı sıra diğer jüri üyeleri katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen jüri toplantısında, teknik incelemeleri tamamlanmış ve ilimizin ekonomik ile sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlaması beklenen 12 proje, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Firma yetkilileri, destek almak istedikleri yenilikçi projelerini jüri huzurunda sundu.

Başkan Zeki Özdemir, jüri değerlendirmeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Girişimcilerimiz, cesaretleri ve yenilikçi fikirleriyle Sivas'ın üretim gücünü ve sanayi kapasitesini ileriye taşıyacak. Özellikle teknoloji odaklı, katma değeri yüksek ürünler üreten girişimler; şehrimizin ihracat potansiyelini artıracak ve ülke ekonomisine güç katacaktır. Bu vizyonla yola çıkan tüm proje sahiplerini tebrik ediyor, fikirlerini hayata geçirme yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda desteklemeye hak kazanan girişimciler, KOSGEB Başkanlığı tarafından ilan edilecek. - SİVAS