Girişimcilik İçin İlk Adımlar Atıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Girişimcilik İçin İlk Adımlar Atıldı

Girişimcilik İçin İlk Adımlar Atıldı

BAKKA, Karabük'te girişimciliği güçlendirmek amacıyla eğitim ve seminerler düzenledi.

16.09.2024 20:46
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) Karabük'te "Batı Karadeniz'de Girişimcilik Yolculuğu: Başarı İçin İlk Adımlar" programı düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, farkındalık oluşturulması, girişimcilerin/girişimci adaylarının eğitim ve mentörlük ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla BAKKA ve Arya Yatırım Platformu işbirliğiyle yürütüldü.

Tanıtım toplantısında konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, programın sadece bölge için değil, aynı zamanda Türkiye'nin genel girişimcilik potansiyelini artırma yolunda atılmış güçlü bir adım olduğunu söyledi.

Girişimciliğin kalkınmanın ve ekonomik büyümenin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yavuz, "Batı Karadeniz'de bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek seminerler, eğitimler ve yatırımcı sunumları, genç girişimcilerin yolunu aydınlatacak ve onları başarıya ulaştıracak önemli rehber olacak." dedi.

Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı Karadeniz, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarımsal zenginliği, sanayi gücü ve turizm imkanlarıyla bölgenin geleceği için güçlü ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini barındırmaktadır. Bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için girişimcilik, yenilikçilik ve stratejik yatırımlar büyük önem taşımaktadır. Bizler Batı Karadeniz'i bu dinamiklerle buluşturarak bölgemizin bereketli topraklarında sadece mahsulleri değil, büyük fikirleri, yenilikçi projeleri ve filizleneceği anları, günleri göstermeyi amaçlıyoruz. BAKKA olarak girişimcilerimize ihtiyaç duydukları destek ve kaynakları sağlayıp bölgedeki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Başarılı örneklerin ön plana çıkarılması noktasında bu etkinlik önemli"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da girişimciliğin artırılması, tabana yayılması, "Nasıl girişimci olunur?" sorusuna cevap bulunması ve bu konuda önemli, başarılı örneklerin ön plana çıkarılması noktasında bu etkinliğin önemli olduğunu düşündüğünü anlattı.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya da kömüre ve demir-çelik sektörüne bağımlı ekonomik yapıya sahip bölgede sektörel çeşitliliğin sağlanmasının ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesinin, sosyoekonomik kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.

Arya Yatırım Platformu kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter de Türkiye'de kimsenin görmediği fırsatlara, yeteneklere yatırım yapıp onları dünya çapında başarı hikayesi haline getirmek için yola çıktığını dile getirdi.

Togg'un içindeki tüm ön paneli kendilerinin yaptığını vurgulayan Serter, "İçinde en az bir kadın olan girişimlere yatırım yapıyoruz. Türkiye'yi şampiyonlar ligine çıkaracak olan takımları bulmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Batı Karadeniz, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Girişimcilik İçin İlk Adımlar Atıldı - Son Dakika

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