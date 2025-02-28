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Ekonomi

Girişimcilik ve Tarımın Geleceği

Girişimcilik ve Tarımın Geleceği

Sabriye Şen, gençlerle girişimcilik deneyimlerini paylaşarak tarımın geleceğine vurgu yaptı.

28.02.2025 11:45
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Bursa Ticaret Borsası Meclis Katip Üyesi ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen, Hamidiye Ziraat Mektebi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Girişimcilik yolculuğunu paylaşan ve deneyimlerini aktaran Şen, başarının sabır, azim ve yenilikçi bir bakış açısıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Bursa Ticaret Borsası'nın (Bursa TB) proje okulu olan Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğin tarım profesyonellerini sektöre hazırlamak amacıyla "İlham Veren Adımlar: Girişimcilik Öyküleri" etkinliği düzenledi. Etkinliğin ilk konuğu ise Bursa TB Meclis Katip Üyesi ve TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sabriye Şen oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, girişimcilik yolculuğunu ve tarım sektöründeki deneyimlerini paylaşan Şen, işini kurarken karşılaştığı zorluklardan ve geleceğe yönelik hedeflerinden bahsetti. Ayrıca gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

"Azim, sabır ve yenilik başarıyı getirir"

Organik gıda sektörüne ilgisinin kendisini bu alana yönlendirdiğini belirten Şen, "Tarım ve üretimde kaliteyi artırmak, tüketicilere sağlıklı ve organik ürünler sunmak en büyük hedefim oldu" dedi. Küçük bir girişim olarak başladığı iş hayatında bugün tüm ulusal zincirlerin ve sektördeki organik firmaların neredeyse yüzde 80'ine üretim yaptıklarını kaydeden Sabriye Şen, başarının sabır, azim ve yenilikçi bakış açısıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, "Girişimcilik, belirsizliklerle dolu bir yolculuk ancak tutkuyla yapılan her işin sonunda başarı kaçınılmazdır. İşinizi en ince detayına kadar araştırın, sektördeki en iyileri takip edin ve asla pes etmeyin" diye konuştu.

Tarımın geleceği gençlerin ellerinde

Hamidiye Ziraat Mektebi'nin sektöre kazandırdığı gençlerin, tarımın geleceğinde kritik bir rol oynayacağını ifade eden Sabriye Şen, özellikle kadınların tarım sektöründe daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Tarım, sadece geleneksel yöntemlerle ilerleyen bir alan değil. Artık teknolojiyi, yenilikçi uygulamaları ve girişimciliği bu sektöre entegre edenler öne çıkıyor. Hamidiye Ziraat Mektebi'nde yetişen gençlerin bu bilinçle hareket etmesi, ülkemiz tarımı için büyük bir kazanım olacak. Kadınların da bu alanda öncü rol üstlenmesi, sektörün gelişimi için büyük bir fırsat. Unutmayın, tarımda sadece çalışan değil, yön veren bireyler olabilirsiniz."

Bursa Ticaret Borsası'nın eğitime ve gençlerin sektöre kazandırılmasına yönelik yaptığı çalışmalardan bahseden Sabriye Şen, "Sizler, ülkemizin tarım geleceğini şekillendirecek nesillersiniz. Bilgiye, teknolojiye ve yeniliklere açık olun. Sektörde farklı projeler üretmekten, girişimci olmaktan çekinmeyin. Tarımın geleceği sizin elinizde" ifadelerini kullandı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tarım, bursa, Son Dakika

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