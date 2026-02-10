Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
10.02.2026 13:39  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Haber Videosu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otarite Kurumu ile GÖKBEY helikopterinin farklı görevlere göre üretilmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'nin milli gururu GÖKBEY genel maksat helikopteri, uluslararası arenada dev bir adım attı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan arasında GÖKBEY'in ortak üretimi konusunda uzun vadeli, yüksek teknoloji kazanımlı stratejik anlaşma imzalandı.

Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı. Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek. Suudi Arabistan'ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor.

GÖKBEY'in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan'ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

GÖKBEY'İN FARKLI GÖREV KONFİGÜRASYONLARI ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt anlaşmanın detaylarıyla ilgili, "Bu çok önemli bir anlaşma. Zira Dünya Savunma Gösterimi 2026 Fuarı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştiriliyor. Buradaki fuarda birçok savunma sanayii şirketi yer alıyor. Türk savunma sanayi şirketlerinden biri de TUSAŞ ve bu kapsamda da bugün önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri GÖKBEY Genel Maksat helikopterinin ortak üretimi konusunda uzun dönem yüksek teknoloji kazanımı ortak mutabakat anlaşması imzalandı ve bu mutabakat anlaşmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın son kullanıcıları için GÖKBEY'in farklı görev konfigürasyonları üretilmesi hedefleniyor. İmza TUSAŞ ile Suudi Arabistan'ın Yatırım Bakanlığı ve GAMI arasında... Bunu biraz daha açacak olursak da Askeri Sanayiler Otorite Kurumu arasında gerçekleştirildi. Bu anlamda da GÖKBEY'in satışına giden yolda önemli bir adım atıldı." dedi.

Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

ARABİSTAN'IN KAAN'A DA İLGİSİ VAR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik ilgisine ilişkin, "Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Demiroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen World Defense Show'da soruları yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a ilgisi ve olası işbirliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, KAAN'ın Türkiye ve TUSAŞ için çok katmanlı ve kapsamlı bir ekosistem projesi olduğunu söyledi.

Projeye dahil olmak isteyen ülkeler bulunduğuna işaret eden Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi de Suudi Arabistan'dı. Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde, belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor süreç, çünkü hükümetler arası bir mutabakatla ve plan, proje, programla yapılması lazım. Her seviyede, Cumhurbaşkanımız seviyesinde bu projeye destek en üst düzeyde, en güçlü olduğu şekliyle devam ediyor. İnşallah devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyeyim."

"Suudi Arabistan ile işbirliği modelinin Endonezya'dakine benzer mi, farklı mı olacağı" sorusunu Demiroğlu şöyle yanıtladı:

"Bunların hepsi tartışılan, konuşulan konular. Ülkelerin isteklerine, altyapılarına bağlı, kaç tane almak istediklerine bağlı olarak değişebilecek bir model ama hepsi masada. Yani direkt satın alım da olabilir, projeye en üst seviyede dahil olmak da olabilir ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz hangisini seçecekler, biz hepsine açığız. Adetler de konuşuluyor 20 var, 50 var. Bunlar konuşulan, dediğim gibi modele göre değişiklik arz eden sayılar. Mesela burada nihai montaj hattı veya daha ilerisini kurmak isterseniz 20 taneyle fizibilitesi doğru çıkmaz. Daha yüksek bir rakam olması, 50, 100 olması lazım. Hangi modelin seçileceğine, hangi seviyede katılınacağına bağlı olarak bu rakamlar değişir ama 3-5 olmayacağı kesin."

TUSAŞ SUUDİ ARABİSTAN OFİSİ İÇİN GERİ SAYIM

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik de geçen sene yoğun bir çalışma yürüttükleri bilgisini paylaşan Demiroğlu, "Bu sene yine devam edecek, hatta bu fuar esnasında yine görüşmelerimiz olacak bu konuda. Yavaş da olsa ilerleyen bir proje. İlgileri var, hem askeri kullanımlarında hem de sivil alanlarda, 'offshore'da kullanım alanlarında düşünceleri var. Ben inanıyorum ki KAAN'ın da konseptiyle beraber el ele yürüyecek, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna da uygun bir modelle hem KAAN'ı hem GÖKBEY'i Suudi Arabistan'da üretme ihtimalimiz de başta olmak üzere görüşmeler var." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın savunma sanayi için önemli bir potansiyel sunduğunu dile getiren Demiroğlu, "Bizim Suudi Arabistan'da olmamamız düşünülemez zaten. Buraya bir ofisimizi açacağız, onu da büyüterek devam edeceğiz. Bu sene içerisinde onu yaparız hatta birkaç ay içerisinde diyeyim. Aynı zamanda bölge ülkelerini de etkileyebilecek bir merkez olacak burası. Biz Suudi Arabistan'dan çok ümitvarız. İlişkilerimiz de çok güzel, en üst seviyede. İnşallah bunların meyvesini hep beraber hem Suud tarafı hem de biz toplarız." dedi.

Suudi Arabistan, Ekonomi, Güncel, Gökbey, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tuncay Tuncay:
    onudami sattiniz ::) secim kayip edince gelen sevinmesin her yer de kiraciyiz ev sahibi degil 34 107 Yanıtla
  • ender3316 ender3316:
    Arabistan ne üretmiş bu güne de uçak motoru üretcek bırakın ya yemezler hadi hadi sattık deyin 12 24 Yanıtla
  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    Hayırlı ve Uğurlu olsun 29 2 Yanıtla
  • 205622 205622:
    elektirikli traktöre de ilgisi varmış hani yaptınız ya 9 15 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    akp hükümeti neden Erbakan hocamızın projesi olan D8'i TAM AKTİF HALE GETİRMEK için kılını kıpırdatmıyor? Milyarın üstünde bir Müslüman nüfusu kaplıyor bu proje. İnşallah mazlumlara umut olur. 12 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel’den çok konuşulacak hapishane benzetmesi Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'den çok konuşulacak hapishane benzetmesi
İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten İngiliz Kraliyet ailesi Epstein sessizliğini bozdu: İlk açıklama prens ve prensesten
Kocaelispor, Kayseri’de Agyei’nin golleriyle 3 puana uzandı Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı
Livakovic’ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar Livakovic'ten dikkat çeken transfer itirafı: Meğerse kasım ayında anlaşmışlar
Tarlanın ortasından çıktı Tartıda tam 7 kilo geldi Tarlanın ortasından çıktı! Tartıda tam 7 kilo geldi
Bursa’da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:06
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:43
Yok böyle mesaj Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:06:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.