Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek KDV indirimi sonrası fiyat denetimi

ANKARA KDV indirimi sonrası zincir market denetimine çıkan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisinin %8 'den %1'e indirilmesi kararı" sonrası harekete geçti. Gölbaşı'nda bulunan zincir marketlerin fiyatlarını denetleyen Başkan Şimşek "Denetimlerimizi sıklaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermesi sonrası harekete geçen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde denetimlerini sağlandı. İndirim sonrası gerekli denetimlerin sağlandığını belirten Ramazan Şimşek "Hayata geçen KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızın belini büken zincir marketlere gerekli cezai işlemleri uygulayacağımızı bildirmek isterim. İlk denetimlerimizi gerçekleştirdik ve bu denetimlerimiz artarak devam edecektir" dedi.

"Rekabet ortamı bozuluyor"

Zincir marketlerdeki fiyat politikalarının istikrarı bozduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Şimşek "Göreve geldiğimiz günden beri amacımız halkımızın güvenini boşa çıkartmamaktı, geldiğimiz noktada bu hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Özveri ile çalışan zabıta ekiplerimize ve onları görevlerini yaparken yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Piyasada etkisi büyük olan zincir marketler uyguladıkları fiyat politikaları ile rekabet ortamını da bozuyor. Bu süreçte arada kalan ise vatandaşımız oluyor. Bu fiyatların vatandaşlarımızın sofralarına yansımaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Daha güvenli bir Gölbaşı için durmadan çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.