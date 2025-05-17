Büyük fiyat dalgalanmaları nedeniyle son günlerin en çok konuşulan gündemlerinden olan altın fiyatları için yeni bir tahmin geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Nisan'da gümrük tarifeleri açıklamasının ardından ons altın tarihi bir rekorla 3500 doları aşmıştı. Ancak bu zirvenin ardından başlayan düşüş, üç haftayı biraz aşkın sürede %8,5'in üzerinde bir kayba dönüştü. Ons altındaki değer kaybı yaklaşık 300 dolar, gram altında ise 300 TL seviyesini buldu.
Altındaki düşüşün en önemli nedenleri arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tonda açıklamaları ve ABD ile Çin arasında karşılıklı tarifeleri azaltan anlaşma yer alıyor. 2 Nisan'da başlayan tarifeler sonrası yükselişe geçen altın, Pazartesi günü duyurulan 90 günlük geçici anlaşma ile birlikte satış baskısına girdi.
22 Nisan'da 4305 TL ile rekor kıran gram altın, haftayı 4001 TL seviyesinden kapattı. Kapalıçarşı'da da benzer bir düşüş gözlendi:
Altın yatırımcıları, kısa vadede yön arayışına girmiş durumda.
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yayınladığı analiz raporunda altın fiyatlarının uzun vadede yeniden yükselebileceğini öngörüyor. Raporda, "Yatırımcılar mart ayından bu yana ekonomik belirsizlik ve oynaklık nedeniyle altın pozisyonlarını artırıyor. Merkez bankalarının güçlü talebiyle birlikte bu durum, fiyatları tekrar rekor seviyelere taşıyabilir" ifadeleri yer aldı.
ABD ve Çin arasında imzalanan geçici tarife anlaşması, altın başta olmak üzere küresel piyasalarda rahatlamaya yol açtı. Anlaşmaya göre:
Anlaşma süresi 90 gün olarak belirlendi ve Başkan Trump, bu sürenin sonunda kalıcı uzlaşma beklediğini ifade etti.
Altın fiyatları üzerinde hâlâ Fed'in faiz politikası, küresel ekonomik riskler ve jeopolitik gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, bu oynaklık ortamında yatırımcılar altını güvenli liman olarak görmeyi sürdürüyor, ancak yön için merkez bankalarının mesajları belirleyici olacak.
Son Dakika › Ekonomi › Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini - Son Dakika
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