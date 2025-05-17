Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini

Büyük fiyat dalgalanmaları nedeniyle son günlerin en çok konuşulan gündemlerinden olan altın fiyatları için yeni bir tahmin geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Nisan'da gümrük tarifeleri açıklamasının ardından ons altın tarihi bir rekorla 3500 doları aşmıştı. Ancak bu zirvenin ardından başlayan düşüş, üç haftayı biraz aşkın sürede %8,5'in üzerinde bir kayba dönüştü. Ons altındaki değer kaybı yaklaşık 300 dolar, gram altında ise 300 TL seviyesini buldu.

FED VE ÇİN-ABD ANLAŞMASI ALTINI BASKILADI

Altındaki düşüşün en önemli nedenleri arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tonda açıklamaları ve ABD ile Çin arasında karşılıklı tarifeleri azaltan anlaşma yer alıyor. 2 Nisan'da başlayan tarifeler sonrası yükselişe geçen altın, Pazartesi günü duyurulan 90 günlük geçici anlaşma ile birlikte satış baskısına girdi.

GRAM ALTINDA DA GERİLEME SÜRÜYOR

22 Nisan'da 4305 TL ile rekor kıran gram altın, haftayı 4001 TL seviyesinden kapattı. Kapalıçarşı'da da benzer bir düşüş gözlendi:

Çeyrek altın: 6733 TL

Tam altın: 26.848 TL

Cumhuriyet altını: 26.832 TL

Altın yatırımcıları, kısa vadede yön arayışına girmiş durumda.

GOLDMAN SACHS: ALTIN YENİDEN REKOR KIRABİLİR

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, yayınladığı analiz raporunda altın fiyatlarının uzun vadede yeniden yükselebileceğini öngörüyor. Raporda, "Yatırımcılar mart ayından bu yana ekonomik belirsizlik ve oynaklık nedeniyle altın pozisyonlarını artırıyor. Merkez bankalarının güçlü talebiyle birlikte bu durum, fiyatları tekrar rekor seviyelere taşıyabilir" ifadeleri yer aldı.

TARİFE ANLAŞMASI PİYASAYI RAHATLATTI

ABD ve Çin arasında imzalanan geçici tarife anlaşması, altın başta olmak üzere küresel piyasalarda rahatlamaya yol açtı. Anlaşmaya göre:

ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi %145'ten %30'a indirdi.

Çin, ABD'ye uyguladığı tarifeyi %125'ten %10'a çekti.

Anlaşma süresi 90 gün olarak belirlendi ve Başkan Trump, bu sürenin sonunda kalıcı uzlaşma beklediğini ifade etti.

PİYASALAR TEMKİNLİ, GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Altın fiyatları üzerinde hâlâ Fed'in faiz politikası, küresel ekonomik riskler ve jeopolitik gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, bu oynaklık ortamında yatırımcılar altını güvenli liman olarak görmeyi sürdürüyor, ancak yön için merkez bankalarının mesajları belirleyici olacak.