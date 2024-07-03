Google, yapay zeka ile artan enerji talebi nedeniyle sera gazı emisyonunun yüzde 48 arttığını bildirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Google, yapay zeka ile artan enerji talebi nedeniyle sera gazı emisyonunun yüzde 48 arttığını bildirdi

Google, çevresel sürdürülebilirlik stratejisiyle ilgili yayımladığı Çevre Raporu'nda, yapay zeka ile artan enerji talebi nedeniyle geçen yıl sera gazı emisyonunun yüzde 48 arttığını açıkladı. Raporda, bu artışın veri merkezlerindeki enerji tüketimi ve tedarik zinciri emisyonlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtildi. Google, yapay zekayı ürünlerine daha fazla entegre ettiği için emisyonları azaltmanın zorlu olabileceğini ifade etti.

03.07.2024 00:41
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Google, yapay zeka ile artan enerji talebi nedeniyle sera gazı emisyonunun geçen yıl, 2019'a kıyasla yüzde 48 arttığını bildirdi.

Şirket, çevresel sürdürülebilirlik stratejisiyle hedeflerinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirildiği Çevre Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Google'ın toplam sera gazı emisyonunun 2023'te yıllık yüzde 13 arttığı kaydedildi.

Google'ın sera gazı emisyonun geçen yıl, 2019'a kıyasla ise yüzde 48 arttığı belirtilen raporda, bu artışın veri merkezlerindeki enerji tüketimi ve tedarik zinciri emisyonlarındaki yükselişten kaynaklandığı aktarıldı.

Raporda, "Yapay zekayı ürünlerimize daha fazla entegre ettikçe, yapay zeka hesaplama yoğunluğunun artması nedeniyle artan enerji talepleri ve teknik altyapı yatırımlarımızda beklenen artışlarla ilişkili emisyonlar nedeniyle emisyonları azaltmak zorlayıcı olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Google'ın veri merkezlerindeki elektrik tüketiminin geçen yıl yüzde 17 arttığı belirtilen raporda, yapay zekanın gelecekteki çevresel etkisini tahmin etmenin karmaşık olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Google, yapay zeka ile artan enerji talebi nedeniyle sera gazı emisyonunun yüzde 48 arttığını bildirdi - Son Dakika

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