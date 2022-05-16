Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu! - Son Dakika
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Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!

16.05.2022 12:45

Sosyal medyada bir vatandaş, 2 TL'ye lahmacun yediği yönünde bir paylaşımda bulundu. Lahmacunun fiyatı ve tadından memnun olduğunu belirten vatandaşa kullanıcılar, "Bir yanlışın var, 2 TL'ye lahmacun mu satılır?" sorusunu sorarak eleştiride bulundu.

Sosyal medyada bir vatandaş, henüz hangi şehirde olduğu bilinmeyen bir seyyar satıcıdan 2 TL'ye lahmacun satın aldı. Lahmacunun hazırlandığı sırada video kaydeden vatandaş, daha sonra ise yaşadığı deneyimi paylaşarak, lahmacunun son derece lezzetli olduğunu belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI

Vatandaşın konuyu sosyal medya hesabından gündeme getirmesinin ardından ise lahmacunla ilgili tartışma başladı. Çok sayıda kullanıcı, "Bir yanlışın var, 2 TL'ye lahmacun mu satılır?" diye eleştiride bulundu.

2 TL'ye satılan lahmacun, sosyal medyanın gündemine oturdu: Vallahi çok güzeldi

DESTEK ÇIKANLAR DA VAR

Ancak karşı yorumlar da geldi. Bazı vatandaşlar, aynı lahmacundan kendilerinin de tattığını, lahmacunun lezzetli ve temiz olduğunu dile getirdi. Bir kullanıcının "Vallahi çok güzeldi" yorumu ise tebessüm ettirdi.

İşte konuyla ilgili yapılan bazı yorumlar:

- Dürüst olalım. "Lüks istemiyorum böyle bir lahmacun yeter." diyenler var mı?

-Ne eleştiriyorsunuz be, ben de yedim. Vallahi çok güzeldi.

- Domates marulu yıkarken harcanan su bile iki lira

- İki lirayı yesen daha sağlıklı olur

- Hocam ayran dahil 2 TL, süper bir deneyim

- Adres verin de yanlışlıkla gitmeyelim

Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
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