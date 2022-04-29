GSO Başkanı Ünverdi'den bayram kutlaması - Son Dakika
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GSO Başkanı Ünverdi'den bayram kutlaması

29.04.2022 15:35
GSO Başkanı Ünverdi'den bayram kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayını uğurlarken, bayrama kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirterek, Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayını uğurlarken, bayrama kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirterek, Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi.

Pandeminin gölgesinde geçen iki yılın ardından Ramazan ayını bir arada geçirmenin sevinç ve huzuruyla bayramın karşılandığını belirten Adnan Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayının gönüllerimizde yaşattığı zenginliklerin, manevi atmosferin, kazanımların yıl boyunca devam etmesini ve sağlıcakla yeniden oruçlarımızla, iftar ve sahurlarımızla Ramazan ayına kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bayramlar milli birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, dargınların barıştığı, mutlulukların paylaşıldığı çok özel günlerdir. Bu bayramda da dargınlıkları geride bırakarak, birbirimize daha çok sarılmalı ve toplum olarak kenetlenmeliyiz. Bayramda büyüklerimizin gönüllerini alalım, çocuklarımızı sevindirelim ve bayram sevincini hep birlikte yaşayalım. Zorda olana, darda olana imkanlarımız nispetinde yardım elimizi uzatalım, mutluluğumuzu paylaşarak artıralım. Maalesef dünyada savaşlar, yokluklar ve krizlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Allah ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bu mübarek ve müstesna günler vesilesiyle aziz milletimize ve tüm İslam alemine birlik ve güç versin, savaş bölgelerindeki insanların acılarını dindirsin. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek Ramazan ayını uğurlayıp, bayrama kavuşmanın sevincini yaşandığımız bu müstesna günlerin tüm insanlık için zorlukların, savaşların geride kalmasına vesile olmasını temenni ediyor, hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, huzurun hakim olduğu, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum." - GAZİANTEP

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Gaziantep Sanayi Odası, Ramazan Bayramı, Bayram, Mevla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GSO Başkanı Ünverdi'den bayram kutlaması - Son Dakika


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