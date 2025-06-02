GSO\'da gıda fuarı ve sektör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde "MFF Ortadoğu Gıda Fuarı ve Gaziantep Gıda, Ambalaj ve Makineleri Sektörü Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

7-9 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde Gaziantep Sanayi Odası ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğinde, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın destekleriyle düzenlenen MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın firmalara, sektöre, Gaziantep ve bölge sanayisine ve ihracatına sağladığı katkıların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesi planlanan fuarla ilgili organizasyonel hazırlıklar, hedef pazar stratejileri, katılımcı profilinin genişletilmesi ve uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelik atılacak adımlar konuşuldu.

Gıda, ambalaj ve makineleri sektörünün mevcut durumu ve karşılaştığı yapısal sorunlar, üretim maliyetleri, tedarik zinciri zorlukları ile yeni pazar arayışlarının da ele alındığı toplantıda, küresel rekabet gücünün artırılması, markalaşma, yeşil dönüşüm, dijitalleşme süreçleri ve AR-GE desteklerinin genişletilmesi noktasında istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda söz alan Oda/Borsa/Birlik başkanları ile sektör temsilcileri, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın Gaziantep'in fuar merkezi olma vizyonuna büyük katkı sağladığını, katılımcı firmalara yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sunduğunu, bölgedeki girişimcilik potansiyelini canlandırdığını ve sektörün küresel pazarda daha görünür hale gelmesini sağladığını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'na ilişkin değerlendirmesinde, fuarın doğru metotlarla doğru sonuçlar elde edildiğini net biçimde ortaya koyduğunu belirtti. B2B görüşmelerinin önemine dikkat çeken Şahin, bu sürecin verimli iş birliklerine zemin hazırladığını vurguladı. Gaziantep'in gastronomi şehri unvanını tesadüfen almadığını ifade eden Şahin, kentin bugüne kadar 107 coğrafi işaret tescili aldığını ve bunun da tesadüf olmadığını söyledi. Gaziantep Sanayi Odası'nın 2008 yılında Antep Baklavası ile Avrupa Birliği'nden aldığı ilk coğrafi işaret tescilinin bu vizyonun bir yansıması olduğunu kaydeden Şahin, MFF Fuarı ile Gaziantep Sanayi Odası ve Nobel Expo Fuarcılık'ın adeta herkese ayna tuttuğunu belirtti. Şahin, ekip olarak da bu süreçte ellerinden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın, Gaziantep'in üretim, sanayi, ihracat ve istihdam alanlarında daha ileriye taşınması yönünde yürütülen yoğun çalışmaların somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bu tür fuarların, şehrin ekonomik dinamizmini ve girişimci kapasitesini ortaya koyma açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Konukoğlu, özellikle ulusal ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan bu organizasyonların, Gaziantep'in küresel pazarlardaki etkinliğini artırdığını dile getirdi. Konukoğlu, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen, katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin sayısının artmasının şehre ve bölgeye önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın, hem şehrimizin ihracatına hem de firmalarımızın yeni pazarlara açılmasına doğrudan katkı sağladığını belirtti. Gelecek yıl fuarın daha da büyüyerek devam etmesinin hem ekonomiye hem de bölgesel kalkınmaya ciddi katkı sunacağını kaydeden Ünverdi, gıda ve gıda makineleri sektörünün; dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve AR-GE ile bir dönüşüm süreci içinde olduğunu, Gaziantep'in de bu dönüşüme öncülük ettiğini söyledi. Fuarlarla dünyaya açılmanın ve üretimi geliştirmenin Gaziantep ticareti için en fazla önem verdikleri konuların başında geldiğini kaydeden Ünverdi, hem sektörel fuarları artırmayı hem de fuarlara nitelik kazandırmayı hedeflediklerini, Ortadoğu Gıda Fuarı'nın da bu noktada örnek bir fuar olduğunu sözlerine ekledi.

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarım ve gıda sanayisi arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu bütünleşmenin hem üretici hem de sanayici açısından büyük faydalar sağlayacağını belirtti. MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nın bu anlamda doğru aktörleri bir araya getirdiğini ifade eden Akıncı, fuarın sunduğu iş birliği ve iletişim fırsatlarının sektörel gelişim açısından son derece değerli olduğunu söyledi.

MFF Ortadoğu Gıda Fuarı Hazırlık Komitesi adına değerlendirmelerde bulunan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Can Koçak, gıda sektörünün, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme kadar birçok alanda büyük dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti. MFF Fuarı'nın bu dönüşümün vitrini olduğunu hem bölgesel firmalar hem de ulusal markalar için büyük bir fırsat sunduğunu söyleyen Koçak, gelecek yıl da bu fırsatı daha da genişletmeyi bir öncelik olarak belirlediklerini kaydetti.

Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuarın ilk yılında elde ettiklerini başarının, organizasyonun ne kadar doğru bir zamanda ve yerde yapıldığını gösterdiğini kaydetti. Çelik, önümüzdeki yıl da MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nı daha büyük bir katılımla, yeni hedef pazarlarla ve güçlü bir tanıtım kampanyasıyla gerçekleştirmeye hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

MFF Ortadoğu Gıda Fuarı ile ilgili veriler

Toplantıda ayrıca MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'nı başta Orta Doğu olmak üzere, Avrupa ülkeleri, Balkanlar, Orta Asya ve Amerika olmak üzere toplam 36 ülkeden 2 bin 500'ün üzerinde yabancı ziyaretçi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 20 bin kişinin ziyarette bulunduğu belirtildi. Gıda, gıda makineleri ve ambalaj sektörlerinin yer aldığı fuarda, 175'in üzerinde firma ile görüşme yapıldığı, 220'den fazla markanın ürünlerinin incelendiği ifade edildi.

Fuarın açılışına ulusal ve uluslararası devlet temsilcileri ile 12 ülkeden büyükelçiler ve bin 11 profesyonel alım heyetinin katıldığı, fuar alanında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'nin yıllık gıda ve gıda teknolojileri ihracatına en az yüzde 3'lük katkı sağlanmasının beklendiği kaydedildi.

Toplantı, MFF Ortadoğu Gıda Fuarı'ndaki emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı paydaş kurum temsilcilerine ve organizasyona katkı sunan isimlere plaket takdimi ile sona erdi. - GAZİANTEP