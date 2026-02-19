GTO, Erasmus Akreditasyonu Aldı - Son Dakika
GTO, Erasmus Akreditasyonu Aldı

19.02.2026 14:57
Gaziantep Ticaret Odası, Erasmus+ programıyla mesleki eğitimde uluslararası faaliyetlere katılacak.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Avrupa Birliği tarafından yürütülen Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Programı kapsamında 'Erasmus Akreditasyonu' almaya hak kazandı.

Erasmus akreditasyonu sayesinde GTO, uzun vadeli ve planlı bir şekilde her yıl mesleki eğitim alanında uluslararası faaliyetler gerçekleştirebilecek. GTO'nun Erasmus Akreditasyonu almasıyla ilgili açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO ve GTO iştirakleri bünyesinde mesleki eğitim alan öğrenciler, çalışanlar ve eğitmenlerin 2 günden 1 yıla kadar Avrupa'daki program ülkelerinde staj, işbaşı eğitimi, kurs, öğretmenlik ve benzeri faaliyetlere bu akreditasyon sayesinde katılabileceğini belirtti.

"Bu akreditasyon uluslararasılaşma vizyonumuzun somut göstergesi"

Gaziantep Ticaret Odası olarak yalnızca ticari hayatın değil, mesleki eğitimin de güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini ifade eden Yıldırım, "144 başvuru arasından kabul edilen 14 proje arasına girerek Erasmus Akreditasyonu almamız, kurumumuzun uluslararasılaşma vizyonunun ve eğitim kalitesine verdiği önemin somut bir göstergesidir. Bu akreditasyon sayesinde her yıl düzenli olarak Avrupa'daki eğitim ve iş dünyası ekosistemiyle temas kuracak, öğrencilerimizin, eğitmenlerimizin ve personelimizin uluslararası deneyim kazanmasını sağlayacağız. Özellikle iştiraklerimiz Gaziantep Gastronomi Akademisi, GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi ve GUTMEB A.Ş. aracılığıyla daha geniş bir kitleye ulaşarak Gaziantep'in mesleki eğitim kapasitesini Avrupa standartlarına taşımayı hedefliyoruz. En önemli arzumuz şehrimiz insan kaynağını güçlendirmek, gençlerimizin rekabet gücünü artırmak ve Gaziantep'i mesleki eğitimde örnek bir model haline getirmek" dedi.

Başkan Yıldırım ayrıca Gaziantep Ticaret Odası'nın, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında hayata geçireceği projelerle hem kurumsal kapasitesini güçlendireceğini hem de Gaziantep iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sunacağını belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

