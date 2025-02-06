Gübre Denetimleri Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gübre Denetimleri Başlatıldı

Gübre Denetimleri Başlatıldı

Tarım Bakanlığı, Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre bayilerinde denetimler yaptı.

06.02.2025 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Samsun, Amasya ve Çankırı'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bakanlığın, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak, verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla başlattığı denetim seferberliği, Samsun, Amasya ve Çankırı'da devam etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın da katıldığı denetimde ekipler, gübre satışı yapan firmaları denetledi.

Sağlam, burada yaptığı açıklamada, çiftçilerin ne kadar ucuza ne kadar kaliteli girdi ürününe ulaşırsa kazançlarının o kadar iyi olacağını söyledi.

Çiftçilerin doğru ürüne ulaşabilmesi için barkod üzerinden denetim gerçekleştirdiklerini belirten Sağlam, "Gübrede barkod okutulmasının yanı sıra içeriklerinin analizleri gerçekleştirilecek, etiket bilgilerine bakılacak. Burada sahte gübre ile mücadele ediyoruz." dedi.

İlkbahar mevsiminde gübre kullanımı yoğun olacağı için öncesinde denetim yaptıklarını anlatan Sağlam, "Samsun gübre konusunda önemli şehirlerimizden biri. Türkiye'de 2024 yılında 7 milyon ton gübre kullanımı varken, bunun yaklaşık 1 tonu ilimizde yapılıyor. Bunun da 152 bin tonu ilimizde tarımsal alanda kullanılmakta. Dolayısıyla 47 gübre denetçisiyle çiftçilerimizin daha kaliteli, içeriği değiştirilmemiş gübre kullanması açısından denetimlerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlam, 2024 yılı itibarıyla gübrede 519 bayi ve 36 üretici bulunduğunu dile getirerek, "Geçen yıl 990 denetim yaptık. 2025 yılında ise bugüne kadar 225 bayimizde 425 civarındaki üründe denetim gerçekleştirdik. Hem analizde hem barkotta sahte gübre ile karşılaşılmadı." diye konuştu.

Çiftçilerin gübre kullanımından önce mutlaka toprak tahlili yaptırması gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Çünkü toprağın belki gübreye ihtiyacı yok, belki daha fazla ihtiyacı var. Toprak tahlili yaptırılıp buna göre gübre kullanılmazsa topraklarımız ve çevre kirlenebilir, fazla maliyet olabilir." ifadelerini kullandı.

Denetimde Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk de bulundu.

Amasya

Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimde de gübre bayileri ve satış noktalarında barkod, ambalaj, etiket ve içerik kontrolleri titizlikle yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, tarımsal üretimde kalite ve verimliliğin artırılması, bitki besin öğelerinin güvenli kullanımının sağlanması hedefleniyor.

Çankırı

Çankırı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Kızılırmak, Korgun, Ilgaz ve merkezdeki gübre bayilerinde denetim yapıldı.

Denetimde ürünün ambalajı üzerinde yer alan bilgilerin onaylı etiket örneğine uygun olup olmadığına, DNA bandrollerinin orijinalliğine, Gübre Takip Sistemi (GTS) kayıtlarının uygunluğuna bakılarak, gübre içerik analizi için numune alındı.

Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Latif Candan, tarımda kalite ve verimliliğinin devamının sağlanabilmesi için çalıştıklarına işaret ederek, üretim materyallerinin sorunlu olmasının tarımsal üretimde geri dönülemez sıkıntılara yol açtığını, bu bilinçle üzerlerine düşen görevi titizlikle yerine getirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Ekonomi, Çankırı, Amasya, samsun, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gübre Denetimleri Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 02:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: Gübre Denetimleri Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.