Gümrük Tarifeleri Piyasaları Sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gümrük Tarifeleri Piyasaları Sarstı

ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, DAX'ın 450 puan düşmesiyle borsalarda panik havası yarattı.

03.02.2025 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - ABD'nin Çin, Kanada ve Meksika'ya karşı uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri, finans piyasalarında büyük tedirginliğe yol açtı. Almanya'nın önde gelen borsa endeksi DAX, haftanın ilk işlem gününe 450 puanlık sert düşüşle başladı.

Düsseldorf – Küresel ticaretteki yeni gümrük gerçekliği, borsaları derin bir krize sürüklüyor. Asya piyasalarındaki sert kayıpların ardından DAX, pazartesi günü açılışta yüzde 2,2 değer kaybederek 21.265 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm uyarılara rağmen Meksika, Kanada ve Çin'den gelen ithalata yönelik yüksek gümrük tarifelerini yürürlüğe koyacağını duyurdu. Cumartesi günü kararnameyle ilan edilen yeni tarifeler kapsamında: Meksika ve Kanada'dan ithal edilen çoğu ürüne yüzde 25, Çin'den gelen tüm ithalata yüzde 10 ve Kanada'dan alınan enerji ürünlerine yüzde 10 oranında ek vergi uygulanacak. Yeni tarifeler, salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Ticaret savaşları kızışıyor

Meksika ve Kanada, Trump'ın hamlesine hızlı karşılık vererek misilleme tarifeleri açıkladı. Uzmanlar, bu gelişmenin küresel çapta bir ticaret savaşını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Trump, yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliği'ne karşı da benzer önlemler alabileceğinin sinyallerini vermişti. Bunun gerçekleşmesi halinde Avrupa ülkelerinin de ABD'den gelen ürünlere karşı ek vergiler getirebileceği belirtiliyor.

Piyasalardaki belirsizlik devam ederken, yatırımcılar gelecek günlerde daha fazla dalgalanma bekliyor.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Almanya, Kanada, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrük Tarifeleri Piyasaları Sarstı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:20 Dolar uçmaya başladı Bu rakamı ilk kez gördü Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
19:08 Ülkeden kovulan Fransa’yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar Ülkeden kovulan Fransa'yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar
19:06 İsrail’in yeni genelkurmay başkanında “Türkiye“ detayı: En önemli görevi... İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:44 Antalya’da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 14:42:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gümrük Tarifeleri Piyasaları Sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.