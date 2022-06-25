Gümüşova OSB'nin son durumu görüşüldü - Son Dakika
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Gümüşova OSB'nin son durumu görüşüldü

25.06.2022 09:45
Gümüşova OSB'nin son durumu görüşüldü

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan son çalışmalar, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında görüşüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan son çalışmalar, Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında görüşüldü.

Düzce'de sanayileşmenin her geçen gün artması ile birlikte Gümüşova'da da kurulan Organize Sanayi Bölgesi büyümeye devam ediyor. Özellikle geri dönüşüm fabrikalarının yoğun olarak bulunduğu Gümüşova'da, uluslararası ticaret yapan bir çok fabrika da bulunuyor. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin son durumları ile ilgili olarak Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Serdar Erdem ile ilgili temsilciler katıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüşova OSB'nin son durumu görüşüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşova OSB'nin son durumu görüşüldü - Son Dakika
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