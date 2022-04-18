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GÜNDEM İPTALİ

18.04.2022 19:30
GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "Ekonomi Finans" başlığında yer alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Ordu Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyareti, Ordu İl Müftülüğünün "Oku-Yorum Kitap Tahlilleri" etkinliğine katılımı ve AK Parti İl Başkanlığının Şehit ve Gazi Aileleri Derneği...

Gündemimizin "Ekonomi Finans" başlığında yer alan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Ordu Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyareti, Ordu İl Müftülüğünün "Oku-Yorum Kitap Tahlilleri" etkinliğine katılımı ve AK Parti İl Başkanlığının Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ile düzenleyeceği iftar programı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına düzenleyeceği ziyareti içeren, Ordu'da gerçekleşmesi öngörülen programı olumsuz hava koşulları nedeniyle kaynağından iptal edilmiştir.

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Fatih Dönmez, Ekonomi, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GÜNDEM İPTALİ - Son Dakika


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