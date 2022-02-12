Güneş enerjisi sektör derneklerinden dağıtım bedeli artışlarının gözden geçirilmesi çağrısı

Güneş enerjisi sektörünü temsil eden üç dernek, lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım bedellerine getirilen, 2021 tarifelerine göre Türk Lirası bazında yüzde 500'lük, dolar bazında ise yüzde 300'lük artışın gözden geçirilmesini istedi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) tarafından yayımlanan ortak açıklamada, 2018 öncesi devreye giren lisanssız elektrik üretim tesislerinin 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla dağıtım bedellerinin yüzde 500'den fazla artırılmasının sektörde sıkıntılara neden olduğu belirtildi.

Sektörü temsil eden üç dernek olarak kamu nezdinde uzlaşıcı ve çözüm odaklı çalışmalar yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek tüm olası problemlerin detaylı bir şekilde kamuyla paylaşıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 30 Aralık 2021 tarih ve 10700 sayılı EPDK kurul kararıyla, 29 Aralık 2016 tarih ve 6838 sayılı kurul kararının 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği, söz konusu EPDK kararının geçici kabul işlemi 31 Aralık 2017 öncesinde gerçekleşen lisanssız üretim tesislerinin dağıtım bedellerinin YEKDEM süresince söz konusu tarife üzerinden yüzde 75 indirimli uygulamasına olanak tanıdığı hatırlatıldı.

Bu kararın 2018 öncesi devreye alınan toplamda 3,4 gigavat gücündeki lisanssız güneş enerjisi tesislerinin dağıtım bedellerinin lisanslı üreticilerden fazla dağıtım bedeli ödedikleri halde yüzde 500 artış ile kilovatsaat başına 5,6882 kuruştan 28,2765 kuruşa yükseltilmesine neden olduğu kaydedilen açıklamada, kararın ardından sektör derneklerinin ivedilikle konunun tarafı kamu kurum ve yetkilileriyle görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirerek sektörde yaşanan sıkıntıları kapsamlı bir şekilde aktardıkları ifade edildi.

Açıklamada, var olan durumun sektörde belirsizlik yarattığı ve mevcut santrallerin finansmanında büyük sıkıntılara yol açtığının altı çizildi. EPDK tarafından alınan 6838 sayılı kurul kararıyla enerji santrallerinin amortisman süreleri dolmadan dağıtım bedellerinin artırılmasının, 'yeni yatırım planlamaları yapılırken böyle bir düzenlemeyle tekrar karşı karşıya gelme' riski nedeni ile yatırımcıda tedirginlik yaratabileceği belirtildi.

Türkiye'nin güneş enerjisindeki mevcut kurulu gücünün yüzde 90'ına yakınının lisanssız yatırımlardan oluştuğunun altı çizilen açıklamada, lisanssız güneş yatırımcılarının Türkiye'nin güneş enerjisinde kısa sürede gerek kurulu güç gerekse de sanayi altyapısı ve nitelikli işgücü oluşması anlamında gösterdiği başarıya çok önemli katkı sağladığı anımsatıldı.

Açıklamada, enerjide arz sıkıntısına çözüm olabilecek güneş yatırımlarına ihtiyaç duyulan ve yeşil dönüşümün gündemde olduğu bir dönemde güneş gibi çok önemli bir yenilenebilir enerji kaynağının Türkiye için çok daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiği ve bu dönemde yatırımcı güveninin kalıcılığının tesisi için söz konusu EPDK kararının geri alınması gerektiğinin düşünüldüğü aktarıldı.