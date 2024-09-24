Güney Kore'de Verimlilik Artışı

Ekonomi

Güney Kore'de olgun domates yetiştiren Parmfarm firması, çiftlik yöneticisi Ation ile iş birliği yaparak, çiftlikteki iş verimliliğini yüzde 5-10 artırdığını duyurdu.

Güney Kore'nin modern serası 'Parmfarm', Güney Chungcheong eyaletinde bulunan Nonsan şehrinde olgun domates yetiştiriyor. Şirket, çiftlik yöneticisi Ation ile iş birliği yaparak, çiftlikteki iş verimliliğini yüzde 5-10 artırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; seranın yeni teknoloji uygulamaları ve veri tabanlı tarım yönetiminin yerleşimini yönetmekte olan ParmFarm'ın Genel Müdürü, ioCrops tarafından gerçekleştirilen bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Seracılık teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmektedir. Fakat tarımın temeli hala çiftçiliktir. Seranın üretim verimliliğini arttırmak için çiftçilik öncü olmalıdır. Daha sonra, çeşitli teknoloji ve programların desteklerinin olması daha mantıklı olacaktır. Çiftlik yöneticisi Ation sayesinde, çalışanların değerlendirilmesi ve üstün çalışanların iş gücü yönetimi daha kolay ve pratik hale geldi. Ation'u getirdikten sonra, çiftliğin iş durumu, çalışanların yetenekleri gibi tüm veriler görüntülenmeye başlandı. 'Verilerin kayıtları ve yönetimi', seradaki üretim verimliliği arttırmak için gereklidir. Ation'u kullanım sırasında, çalışanların iş yeteneklerinin sürekli arttığını gördük. Ation kullanmadan önce ve sonrayı karşılaştırdığımızda, sera tesislerimizde büyük bir değişiklik olmadı. Fakat iş verimliliği yüzde 5-10 oranında artış gösterdi. Aynı süre boyunca çalışanların yaptığı iş alanları öncekiyle karşılaştırıldığında yüzde 10 büyüme gösterdi." - İSTANBUL