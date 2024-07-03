Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Haziran Ayında 768 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Haziran Ayında 768 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nden Haziran Ayında 768 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, haziran ayında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ihracat rakamlarını etkilediğini belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamının yüzde 12,5 azaldığını ifade eden Kileci, bu ay bölgeden 768 milyon dolar, Gaziantep'ten ise 652 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı. Kileci, gelecekte bu düşüşü telafi etmek için çalışacaklarını söyledi ve bölgeden 5,5 milyar dolarlık, Gaziantep'ten ise 4,8 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

03.07.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden haziran ayında 768 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, haziran ayında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden dolayı ihracat rakamlarının gerilediğini söyledi.

Bu kapsamda geçen yılın aynı ayına göre ihracat rakamının yüzde 12,5 azaldığını belirten Kileci, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın yaşadığı sorunlar ve global ticaret alışkanlıklarındaki değişiklikler rakamlarımıza dönem dönem yansıyor. 9 günlük bayram tatiliyle yaşanan bu durum, rakamlarımızı haziran ayında bir miktar geriye itti. Bölgemizden bu ay 768 milyon dolar, Gaziantep'ten ise 652 milyon dolar ihracat yapıldı."

Kileci, ilerideki dönemde bunu telafi etmek için çalışacaklarını ifade etti.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Kileci, "Yılın ilk 6 ayında bölgeden 5,5 milyar dolarlık ihracat kayda alınırken, en çok ihracat yapan 6. şehir konumundaki Gaziantep'ten ise 4,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Kurban Bayramı, Ahmet Fikret, Gaziantep, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Haziran Ayında 768 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Haziran Ayında 768 Milyon Dolarlık İhracat Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement