Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucuya el koydu. Operasyon, narkotik risk analizleri sonucunda takip altına alınan bir tırda yapılan detaylı arama ve kontroller sonucunda gerçekleştirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.07.2024 22:03
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlediği operasyonda, 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucuya el koydu.

Bakanlık X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrük Muhafaza ekiplerince sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir tır riskli görülerek takip altına alındı.

X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tırda, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.

Yapılan kontroller neticesinde, aracın farklı noktalarına gizlenmiş yaklaşık 240 kilogram eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika

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