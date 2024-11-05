GYİAD'dan Vizyon Anketi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

GYİAD'dan Vizyon Anketi

GYİAD, genç iş dünyasının geleceğine dair öngörüler için anket düzenledi, yapay zeka öne çıktı.

05.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), genç iş dünyasının yakın geleceğe yönelik öngörülerini ortaya koymak amacıyla üyeleri arasında "vizyon anketi" düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYİAD, Cumhuriyetin 101. yaşı dolayısıyla iş dünyasının yakın geleceğine ilişkin bir anket düzenleyerek, genç girişimci ve üst düzey yöneticilerden oluşan üyeleri arasında vizyon taraması yaptı.

Anket kapsamında üyelere, "Sizce gelecek 10 yılda Türkiye iş dünyasını bekleyen en büyük global iş fırsatları hangi alanlarda bulunuyor?" sorusu soruldu.

"Gelecek" denilince en çok akla gelen ve konu edilen iş alanlarını içeren 12 maddelik bir listeden oluşan anket, GYİAD'ın 300'e yakın üyesine gönderildi ve katılımcılardan en çok potansiyel gördükleri ve büyük fırsatların olduğunu düşündükleri 5 alanı belirtmeleri istendi.

Teknolojiden tarıma, ağır sanayiden dış ticarete kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin verdiği yanıtlardan oluşan anket sonucuna göre, GYİAD üyeleri en büyük global iş fırsatlarının "yapay zeka, robotik ve makine öğrenimi" alanında bulunduğunu düşünüyor.

En çok işaretlenen bu alanı, "havacılık ve uzay teknolojileri" ile "teknolojik tarım" kategorileri takip ediyor. "Yeşil/yenilenebilir enerji" ile "sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çözümleri" de ilk 5 içinde yer alan diğer seçenekler arasında bulunuyor.

Oylamaya sunulan diğer seçenekler tercih edilme sayısına göre "nanoteknoloji", "elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri", "fintech", "e-ticaret ve lojistik hizmetleri", "büyük veri işleme", "biyoteknoloji ve sağlık" ile "blockchain teknolojileri" olarak sıralanıyor.

"İş dünyasının bugününden çok geleceğine odaklanıyoruz"

Açıklamada anket sonuçlarına ilişkin görüşleri yer alan GYİAD Başkanı Mustafa Özer, iş dünyasının bugününden çok geleceğine odaklandıklarını belirterek, "Bütün karar, inisiyatif ve faaliyetlerimizde bu temel ilkeyi esas alıyoruz. Bu çerçevede iş dünyasının geleceği hakkında ortaya bir vizyon koymayı özellikle önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe odaklanma ve yönelme konusunda üyelerinin de güçlü bir motivasyona sahip olduğunu kaydeden Özer, "Bir yandan mevcut işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, diğer yandan genç yönetici ve girişimciler olarak dünya trendlerini yakından takip ediyorlar. Bu gerçeğin düzenlediğimiz vizyon anketinin sonuçlarına da yansıdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GYİAD'dan Vizyon Anketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:58 Ayyüce Türkeş’ten Bahçeli’nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki Ayyüce Türkeş'ten Bahçeli'nin Öcalan çağrısını yinelemesine zehir zemberek tepki
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
12:56 MasterChef’te yüzü yanan Beyza’dan haber var MasterChef'te yüzü yanan Beyza'dan haber var
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
20:53 Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi Galatasaraylı yönetici trafik kazası geçirdi
20:34 Kayyum kararları Esenyurt’u karıştırdı Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale
20:14 Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye’den tamamen çekildi Petrol Ofisi ile anlaşma yapan BP, Türkiye'den tamamen çekildi
20:06 Büyükşehir Ebru Gündeş’e ne kadar ödedi ABB, Mansur Yavaş’ın son talimatını açıkladı Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
19:25 CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin’e gitti Kürsüden iktidara çağrısı var CHP lideri Özel işi gücü bırakıp Mardin'e gitti! Kürsüden iktidara çağrısı var
19:23 Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu
19:06 Belediye binasında gergin anlar CHP’li vekil ’Beni nasıl içeri almazsınız’ diyerek polisle tartıştı Belediye binasında gergin anlar! CHP'li vekil 'Beni nasıl içeri almazsınız?' diyerek polisle tartıştı
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 14:46:46. #1.13#
SON DAKİKA: GYİAD'dan Vizyon Anketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.