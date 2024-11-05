GYİAD'dan Vizyon Anketi

Ekonomi

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), genç iş dünyasının yakın geleceğe yönelik öngörülerini ortaya koymak amacıyla üyeleri arasında "vizyon anketi" düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, GYİAD, Cumhuriyetin 101. yaşı dolayısıyla iş dünyasının yakın geleceğine ilişkin bir anket düzenleyerek, genç girişimci ve üst düzey yöneticilerden oluşan üyeleri arasında vizyon taraması yaptı.

Anket kapsamında üyelere, "Sizce gelecek 10 yılda Türkiye iş dünyasını bekleyen en büyük global iş fırsatları hangi alanlarda bulunuyor?" sorusu soruldu.

"Gelecek" denilince en çok akla gelen ve konu edilen iş alanlarını içeren 12 maddelik bir listeden oluşan anket, GYİAD'ın 300'e yakın üyesine gönderildi ve katılımcılardan en çok potansiyel gördükleri ve büyük fırsatların olduğunu düşündükleri 5 alanı belirtmeleri istendi.

Teknolojiden tarıma, ağır sanayiden dış ticarete kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin verdiği yanıtlardan oluşan anket sonucuna göre, GYİAD üyeleri en büyük global iş fırsatlarının "yapay zeka, robotik ve makine öğrenimi" alanında bulunduğunu düşünüyor.

En çok işaretlenen bu alanı, "havacılık ve uzay teknolojileri" ile "teknolojik tarım" kategorileri takip ediyor. "Yeşil/yenilenebilir enerji" ile "sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çözümleri" de ilk 5 içinde yer alan diğer seçenekler arasında bulunuyor.

Oylamaya sunulan diğer seçenekler tercih edilme sayısına göre "nanoteknoloji", "elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri", "fintech", "e-ticaret ve lojistik hizmetleri", "büyük veri işleme", "biyoteknoloji ve sağlık" ile "blockchain teknolojileri" olarak sıralanıyor.

"İş dünyasının bugününden çok geleceğine odaklanıyoruz"

Açıklamada anket sonuçlarına ilişkin görüşleri yer alan GYİAD Başkanı Mustafa Özer, iş dünyasının bugününden çok geleceğine odaklandıklarını belirterek, "Bütün karar, inisiyatif ve faaliyetlerimizde bu temel ilkeyi esas alıyoruz. Bu çerçevede iş dünyasının geleceği hakkında ortaya bir vizyon koymayı özellikle önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğe odaklanma ve yönelme konusunda üyelerinin de güçlü bir motivasyona sahip olduğunu kaydeden Özer, "Bir yandan mevcut işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken, diğer yandan genç yönetici ve girişimciler olarak dünya trendlerini yakından takip ediyorlar. Bu gerçeğin düzenlediğimiz vizyon anketinin sonuçlarına da yansıdığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.