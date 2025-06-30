H-ÜFE Yıllık %38,16 Arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 38,16 arttı, aylık yüzde 2,37 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, H-ÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,42 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,65 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,33 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,33 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,38 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 46,69 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 43,04 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,69 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 43,68 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,33 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,33 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,13 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,02 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,41 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,12 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,80 artış gerçekleşti. - İSTANBUL