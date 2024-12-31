H-ÜFE Yıllık %53,44 Arttı

Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 53,44 arttı, aylık yüzde 0,76 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,76 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 48,12 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,44 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,81 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 47,10 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,10 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 55,20 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,72 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 52,20 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 63,31 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,81 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,54 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,54 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,25 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,49 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,42 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,87 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,63 azalış gerçekleşti. - İSTANBUL