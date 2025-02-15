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Ekonomi

Haftada Altın ve Dolar Kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybederken, altın ve dolar yükseliş gösterdi.

15.02.2025 12:51
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Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.756,73 ve en yüksek 9.983,21 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,29 artarak 11.609,31 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 10.024,99 puan, sanayi endeksi yüzde 1,51 düşüşle 12.507,54 puan, teknoloji endeksi yüzde 5,27 düşüşle 14.103,72 puan oldu.

-Margun Enerji, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 9,96 ile Margun Enerji oldu.

Margun Enerji'yi, yüzde 9,44 ile Tekfen Holding ve yüzde 8,52 ile Fenerbahçe Futbol AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,25 ile CVK Maden, yüzde 10,68 ile Astor Enerji ve yüzde 9,17 ile Kontrolmatik Teknoloji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 541 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA, 437 milyar 115 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 405 milyar 236 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,59 artışla 3 bin 407 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,57 değer kazanarak 23 bin 78 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,66 artışla 36,2170 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,86 artışla 38,0150 lira oldu.

Geçen hafta 44,7700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,03 değer kazanarak 45,6800 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 artışla 40,3200 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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