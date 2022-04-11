Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Milyarlarca Dolar Değerinde Projeye İmza Atıldı - Son Dakika

HAİKOU, 11 Nisan (Xinhua) — Projeler modern lojistik, biyotıp, yüksek kalite imalat, dijital ekonomi, off-shore ticaret, işletme havacılığı, modern finans ve yüksek teknolojili tarımı içeren alanları kapsıyor. İmza töreni, Çin'in ada eyaleti Hainan'ın merkezi Haikou'da gerçekleştirildi. Projelerin 21'i biyotıp sektörüyle ilişkili, ki bu sektör kentin sanayideki ana itici güçlerinden birini oluşturuyor. Biyotıp, geçen yılın sonu itibariyle Haikou'da 37,6 milyar yuanlık bir sektör haline geldi. Haikou, kendisini serbest ticaret limanındaki biyotıp sektörü için entegre bir kurumsal inovasyon eylem üssü olarak inşa ediyor. Kentin biyotıp sektörünün 2025'e kadar faaliyet gelirlerini 100 milyar yuana çıkarması bekleniyor. Haikou Belediye Başkan Yardımcısı Liu Liwu'ya göre bu sayı 2030 itibariyle iki katına çıkabilir.