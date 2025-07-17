Antalya Tarım Konseyi (ATAK) tarafından hazırlanan "Yaş Meyve Sebze Piyasası ve Hal Mevzuatı: Tespitler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a sunuldu.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, beraberindeki heyetle birlikte Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ı makamında ziyaret etti. Heyette; ATAK İcra Kurulu Üyeleri Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Top, Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ve ATB Genel Sekreteri Tolgahan Alavant yer aldı.

Hal yasasında revizyon talebi

Görüşmede, yaş meyve ve sebze ticaretinin mevcut durumu, sektörün karşılaştığı yapısal sorunlar ve hal yasasında yapılması gereken değişiklikler ele alındı. Saha tecrübesi ve paydaş görüşleri doğrultusunda hazırlanan rapor, Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan'a sunularak, çözüm önerileri detaylı biçimde aktarıldı.

Amaç: daha şeffaf ve etkin bir ticaret sistemi

ATAK Başkanı Ali Çandır, söz konusu raporun sektör temsilcilerinin görüşleriyle hazırlandığını belirterek, "Amacımız, hal yasasına katkı sunmak ve tarımsal ticaretin daha şeffaf, verimli ve etkin işlemesini sağlamak. Bu doğrultuda hazırladığımız çalışmayı Ticaret Bakanlığımızla paylaştık. İlgisi ve desteği için Sayın Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rapor, düzenlemelere katkı sunacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise ziyaretlerinden dolayı ATAK heyetine teşekkür ederek, raporun önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Gürcan, sektörün ihtiyaçlarını içeren bu tür çalışmaları dikkate aldıklarını ve yapılacak düzenlemelere katkı sunacağını dile getirdi. - ANTALYA