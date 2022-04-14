Halay çektiren sözleşme - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında imzalanın toplu iş sözleşmesine göre kadrolu çalışanlarının ücretlerine yıllık yüzde 39.2 oranında zam yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım AŞ, ASKİ Genel Müdürlüğü, ASKİ Personel AŞ ile DİSK Genel Sendikası arasında, 2022-2023 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi imza töreni, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile DİSK Genel İş Sendikası Adana Şube Başkanı Yaşar Gündoğdu'nun imzaladığı toplu iş sözleşmesine göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu çalışanlarının ücretine yüzde 39.2 oranında zam yapıldı.

Başkan Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana işçisini enflasyona ezdirmediğini belirten Yaşar Gündoğdu, "Belediyenin çok zor şartlar altında halka hizmet ettiğini biliyoruz. Bu zor şartlara rağmen Başkan Zeydan Karalar emeğin ve emekçinin yanında oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"İşçiyle çalışanla bağım hiç kopmadı"

Konuşmasına Ramazan Ayı'nın barış, kardeşlik ve hoşgörü ayı olduğunu söyleyerek başlayan Başkan Zeydan Karalar, çıraklıkla girdiği, işçilikle devam ettiği çalışma hayatında en üst seviyeye kadar çıktığını ama yöneticilik yaptığı dönemlerde de işçiyle bağının hiç kopmadığını söyledi. Çukobirlik'te yöneticilik yaparken sendikaya sözleşmeyi kendisinin yazdığını, işçinin de kendisinden çok memnun olduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, özel sektörde çalışırken de, kendisinden iş yerinde sendikayı temizlenmesin istendiğini ama bunu kesinlikle yapamayacağını söylediğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu zor koşullarla ilgili bilgi de veren Başkan Zeydan Karalar, bütün masrafların artmasına ve Türkiye'de parası en fazla kesilen Büyükşehir Belediyesi olmalarına rağmen, kadrolu çalışana yüzde 40 civarında zam yaptıklarını, daha önce de taşeron işçisine ise yüzde 51 oranında zam verildiğini ifade etti.

"Çok iş yaptık ama ben yetinmem"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mali disiplini sağlamalarının hemen ardından, kısa süre içinde, daha önce olmadığı şekilde işçinin maaşını zamanında almasını sağladıklarını vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, "Bütün zorluklara rağmen şu ana kadar çok iş yaptık ama ben yetinmem. Adana için çok daha fazlasını yapmaya kararlıyız. Bana 'borç ödeme, daha fazla hizmet yap' diyorlar ama zaten borç otomatik olarak kesiliyor. Her şeye rağmen; 4.5 milyar lira borcu azaltıyoruz ve borcu gelire eşitleyeceğiz. Metro borcu da azalıyor.

Allah nasip ederse 2029'da metro borcu sıfırlanacak. Cumhurbaşkanı da onaylarsa metronun 2. etabı ile tramvay yapacağız. Adana trafiğini rahatlatmak için 5 noktada yoğun çalışma yapıyoruz. Toplam maliyeti 200 milyon lira. Adana için çalışıyoruz ve her geçen gün daha fazlasını yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. 351 icra dosyası vardı ve şu anda 14'e düştü. Bunlar kolay işler değil. Adana'ya hizmet yapmak isteyen bir kadronun başkanıyım. İnşallah çalışanımıza daha iyi şartları da sunacağız. Çalışanımızı enflasyona ezdirmemenin mutluluğunu yaşıyorum. Bizim hedefimiz işine gülerek gelen, huzurla çalışan belediye işçisi" dedi.

Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanmasının ardından çalışanlar Adana Büyükşehir Belediyesi önünde halay çekti, kutlama yaptı. - ADANA