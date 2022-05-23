Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek - Son Dakika
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Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek

23.05.2022 10:01

Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan bağlantıyla beraber Halkalı-Bahçeşehir güzergahında banliyö seferleri başladı. 13,5 kilometrelik güzergahta sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı olarak ikişer sefer yapılacak, yolculuk ise 22 dakika sürecek.

Kapıkule-Halkalı hattı üzerinden sağlanan demir yolu bağlantısıyla Bahçeşehir ile Marmaray'ın son durağı olan Halkalı arasındaki seferlerin ilki karşılıklı olarak bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleştirildi. İlk seferde yolculuk yapan vatandaşlar, söz konusu hatta hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunan banliyö seferlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE KARŞILIKLI İKİŞER SEFER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri karşılıklı olarak sabah ve akşam saatlerinde ikişer kez gerçekleştirilecek. Halkalı'dan saat 06.30, Bahçeşehir'den ise 07.00'de başlayacak seferler, akşam Halkalı'dan saat 18.30'da, Bahçeşehir'den ise 19.00'da gerçekleştirilecek.

YOLCULUK 22 DAKİKA SÜRECEK

Banliyö seferleri, 13,5 kilometrelik Halkalı-Bahçeşehir hattında 22 dakika sürecek. 5 vagonlu ve 1.637 yolcu kapasiteli Marmaray tren setleriyle gerçekleştirilecek banliyö işletmeciliğinde İstanbulkart da geçerli olacak.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek - Son Dakika


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