Hamit Baykal Metro Türkiye'ye Atandı

Ekonomi

Metro Türkiye Satın Alma Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hamit Baykal atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro'da 2011'den bu yana çeşitli görevlerde bulunan Hamit Baykal, görevi Deniz Alkaç'tan devralacak.

Metro Türkiye'de satın alma stratejilerine liderlik edecek olan Baykal, Metro Türkiye'de farklı görevlerde yer aldıktan sonra, Kasım 2016'da gıda kategorisi grup müdürlüğüne getirilmiş ve Ağustos 2019'da ise Pakistan'da satın alma direktörü olarak görev yapmıştı.