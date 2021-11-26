Balıkçılar son 10 yılın en verimli hamsi sezonunu yaşıyor

Hamsi bereketi sürüyor, istavrit azaldı

TRABZON - Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor. Yaklaşık 2 aydan beri tezgahlarda bolca görülen hamsi istikrarlılığını sürdürürken kilosu 10-15 TL arasında satılıyor.

Trabzon'da uzun zamandan beri beri tezgahlarda bol görülen hamsi, hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ederken istavritin azalması tedirgin etti. Yaklaşık bir ay öncesine kadar bol miktarda görülen istavrit bugünlerde azalmaya başlarken hamside sezon başından beri süren istikrarlılık devam ediyor. Balıkçılar son 10 yılın en verimli hamsi sezonunu yaşadıklarını belirtirken birden hamsinin kaybolmasından endişe duyuyor. Balıkçı esnaflarından Minür Yılmaz, hamsinin bol ancak incelendiğini belirterek her an kaybolabileceğini söyledi.

Hamside son 10 yılın en verimli sezonunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Hamsi bereketi sürüyor ancak incelendi artık yavaş yavaş azalıyor her an bitebilir. Eskisi gibi irilikte değil daha çok ince çıkıyor. Geçen sene bu kadar bolluk yoktu 10 yılın en iyi hamsi sezonu bu yıl oldu diyebilirim. İstavrit oluyor ancak giderek azaldı . Bir ay öncesinde istavrit çok bol idi ancak şimdilerde azaldı diyebiliriz. hamsi 12,5-15 TL,, istavrit 15 TL, barbun 30-35 TL, çinekop 50 TL. Fiyatlar bugünkü şartlara göre normal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş vatandaşın hamsiye doyduğunu ifade ederek, "Vatandaş bu sezon hamsiye doydu diyebiliriz. Yaklaşık 2 aydan beri hamsi bol çıkıyor. Bu sıralar havalar iyice soğudu her an hamsi kaybolabilir. Hamsinin kilosu 10-15 TL arasında .Temennimiz bundan sonra da yani bir bir buçuk ay daha devam etmesi. İstavrit bu sıralar azaldı inşallah bundan sonra çok çıkar" diye konuştu.

Hamside geçen sene uygulanan av kısıtlaması hamsinin bol olmasını sağladığını belirten balıkçı esnaflarından Samet Bayram'da "Bu sezon hamsi bol. Bol olmasının sebebi geçen sezon hamside uygulanan av yasağı bu sezon bol olmasını sağladı diyebiliriz. Bu sezon palamut yüzümüze gülmedi ancak hamsi bol oldu. Hamsinin bol olması hem bizi hem de vatandaşı memnun etti. Hamsi son 10 yılın en bol dönemi diyebiliriz. Bu sezon vatandaş hamsiden doydu. Şu sıralar hamsiye nazaran istavrit daha az çıkıyor. Bir ay öncesine kadar istavrit çok bol çıkıyordu bu sıralar daha az gelmeye başladı. Hamsinin kilosu 10 TL, istavrit ise 15 TL" şeklinde konuştu.